De los errores se aprende y Mark Zuckerberg parece ser uno de los mejores ejemplos. La red social que fundó, Facebook, ha destapado una campaña de desinformación para influir en las próximas elecciones de EEUU. Tras demostrarse que la página fue plataforma para sembrar la división antes de los comicios presidenciales de 2016, en los que salió elegido Donald Trump, la compañía quiere evitar que se repita la historia.

Por eso, ha decidido borrar hasta 32 cuentas en Facebook que pretendía llevar a cabo una campaña similar. El objetivo no era otro que influir en las próximas elecciones de EEUU, que se celebrarán en noviembre. Y que, esta vez, son un examen a mitad de legislatura para Trump, aunque lo que se elija sea a los congresistas.

Según la propia red social, las cuentas formaban parte de un plan continuo y sofisticado. A través del empleo de perfiles y páginas falsas en Facebook, se pretendía influir en las elecciones legislativas.

La compañía de Zuckerberg asegura que se han eliminado 32 cuentas de los llamados “agentes malos”. Todas ellas estaban involucradas en un “comportamiento coordinado” de desinformación. “Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook porque no queremos que la gente o las organizaciones creen redes de cuentas que engañen a otros sobre quiénes son o lo que están haciendo”, han dicho en un comunicado.

Rusia, sospechosa

La plataforma aún no se ha atrevido a vincular la operación con ningún gobierno extranjero u organización en particular. Sin embargo, Rusia se sitúa como la principal sospechosa. Y es que la IRA (Internet Research Agency), una entidad que se dedica a promover las posiciones del Gobierno ruso en redes sociales, tuvo un papel protagonista en las campañas de bulos y noticias falsas que trataron de influir en las presidenciales de 2016.

Una historia que Mark Zuckerberg no quiere repetir, adelantándose así con este borrado de cuentas.

Las páginas borradas

La página más antigua del total de perfiles borrados se creó en marzo de 2017. La más nueva, en mayo de 2018. Más de 290.000 cuentas siguieron al menos una de estas páginas falsas. Las que más followers acumularon fueron ‘Aztlan Warriors’, ‘Black Elevation’, ‘Mindful Being’ y ‘Resisters’.

Esta última, incluso, había creado un evento llamado ‘No Unite the Right 2 DC’. Una contramanifestación a la ‘Unite the Right 2 DC’ convocada por la ultraderecha para el 12 de agosto en Whasington. Los mismos que provocaron violentos enfrentamientos en Charlottesville en agosto del año pasado.

En total, se publicaron unos 9.500 mensajes y se invirtieron 11.000 dólares en cerca de 200 anuncios.