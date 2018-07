Aunque hasta ahora el chantaje y las amenazas nunca le han funcionado, Donald Trump vuelve a esta táctica. Y es que quiere lograr a toda costa la aprobación de políticas de mano dura en inmigración. Asegura que está incluso dispuesto a cerrar el Gobierno si los demócratas no financian el Muro de México, pagando así su frustración por incumplir una de sus promesas electorales. La más polémica, sin duda.

Este pasado domingo, Trump decía estar dispuesto a forzar un cierre presupuestario de su propio Gobierno federal el próximo 1 de octubre. Los republicanos tienen mayoría en el Senado, pero necesitan el apoyo de, como mínimo, nueve demócratas para aprobar las leyes presupuestarias. Algo que enfurece sobremanera a Trump.

El presidente americano paga su frustración así con su propio Gobierno, al que estaría dispuesto a retirar fondos. Algo que impediría el pago de servicios no esenciales y que muchos funcionarios dejaran de trabajar.

La amenaza pretende conseguir que los demócratas apoyen la financiación del Muro fronterizo con México y de otras medidas de restricción para la inmigración legal e irregular.

“Estaría dispuesto a cerrar el Gobierno si los demócratas no nos dan los votos para seguridad fronteriza, lo que incluye el muro. Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país”, escribía Trump en Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018