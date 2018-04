‘Conexión Honduras’ no tiene rival alguno. Ni en audiencia ni en redes sociales. Este domingo volvió a triunfar con el adiós judicial de María Jesús Ruiz o el temporal que amenaza las condiciones de los supervivientes’.

Un domingo más, y ya van cinco, ‘Conexión Honduras’ arrasó en audiencia. El reality baja respecto a la semana pasada pero sigue mandando con fuerza. Se convierte en lo más visto del domingo y en líder absoluto de la noche, con un 19,9% de share y 2,6 millones de espectadores.

Entre otras cosas, ‘Conexión Honduras’ arrasó por el adiós temporal de María Jesús Ruiz. La ex Miss España tiene que abandonar el concurso unos días para enfrentarse a su expareja en los juzgados. Rota de dolor, cargaba contra Gil Salgado, que la hará volverse para verse cara a cara ante el juez.

Ya en plató, Sandra Barneda explicaba las condiciones en las que María Jesús abandona temporalmente el reality. En primer lugar, especificaban que no era un abandono sino un parón. Aunque había pedido un aplazamiento, “no se le ha concedido”. Y el no presentarse podría tener graves consecuencias para ella. Durante este tiempo fuera de la isla, la modelo sólo podrá mantener contacto con su abogado y permanecerá aislada para no tener ningún tipo de información exterior.

Tampoco podrá comer de manera normal. María Jesús mantendrá la misma alimentación que sus compañeros. Así, sólo podrá comer la ración que ‘Supervivientes’ da diariamente a los concursantes. Por último, Sandra dejaba claro que la modelo estará de vuelta este jueves en el programa.

En Twitter, división ante su situación. Mientras algunos no se creen a María Jesús y aseguran que estaba sobreactuada, otros se solidarizan con el trance judicial por el que atraviesa.

#ConexiónHonduras5 alguien me puede explicar que hace hay la Saray esa? Yo que recuerde… un concursante expulsado por agresión jamás a ido a plató!!

Pd: me da pena la situación de María Jesús. Ojala se salve — Adrian02 (@adrian953613220) April 16, 2018

Que sobreactuada es Maria Jesús #ConexiónHonduras5 — Aitana War (@WanhedaSV_) April 16, 2018

maria jesús va a volver a casita, se va a inflar a croquetas, va a ver que el público es team mosquera, le pedirá perdón cuando vuelva a la isla y se arrastrará ahí para que no la echemos #conexiónhonduras5 — lorena. (@Homegwarts) April 15, 2018

No me gustara muchas veces la actitud de María Jesús y será el bicho de la edición. Pero por otra parte creo que está haciendo buen concurso. #ConexiónHonduras5 — 🦁 (@lacoterillo) April 15, 2018

Que mona Sandra Barneda acercándose a hablar con Julio para preguntar por el juicio de María Jesús. ¡Ánimo!💪🏻❤️ | #ConexiónHonduras5 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 15, 2018

Además, ‘Conexión Honduras’ mostró los accidentes de Francisco y Sergio, que hicieron al servicio médico personarse en la isla. También el enfrentamiento entre Paca, la mujer de Francisco, y María Lapiedra o la pelea entre Alberto Isla y Sofía.

Por si fuera poco, los concursantes además están en alerta roja por un fuerte temporal. Tanto es así que ‘Supervivientes’ tiene ya preparado el plan de evacuación por si fuera necesario.

El reality les había dado ayuda extra para que pudieran estar preparados de cara al temporal. Así, recibieron lonas y capas de agua. También les anunciaron que podrían tener olas de hasta dos metros y medio.

O sea, que a unos les están dando el kit de supervivencia sin problemas y Mayte y Melissa tienen que hacer un juego de acentos para conseguir cada producto. ¿Y si no hubieran acertado las habrían dejado a la intemperie ante ese temporal que se avecina?#ConexiónHonduras5 — Désirée Sanz👭 🍏🏋️‍♀️📝 (@DesireeSanz) April 15, 2018

Enserio van a dejar a Melissa y a Mayte en el mirador con el temporal? Yo soy ellas y ya estoy en la caseta de los de producción #ConexiónHonduras5 — 🎆 (@ireene_arce) April 15, 2018

#conexiónhonduras5 Que estén jugando de esa forma con algo tan serio como un temporal de alerta roja y las cosas que necesitan para sobrellevarlo lo mejor posible, me hace pensar o que nos están vendiendo una alerta roja exagerada y nada que ver o que tienen muy poca vergüenza. — Forever Wonderwall (@Forever_M_W) April 15, 2018

#ConexiónHonduras5 Q hay alerta roja por temporal peeeero solo os damos algo para aguantarlo si pasais un prueba….. Menudo tongo en toooodos los sentidos….. pic.twitter.com/umy0J8KFqM — Jtedice (@jtedice) April 15, 2018