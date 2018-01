Vestido de verde, con orejas y y asegurando ser “un marciano”. Así se presentaba Víctor a ‘Got Talent’ en su tercera entrega de esta temporada. Un look a priori muy friki que hacía recelar al jurado. Sobre todo a Risto, que miraba al concursante ya con prejuicios. “Madre mía”, decía resignado al ver su estilismo.

Víctor, que llevaba máscara al salir al escenario, contaba que le llamaban ‘Viruta’ y que venía “de Marte, digo de Madrid”. Jorge Javier le preguntaba entonces qué iba a hacer y el concursante respondía que “cantar”. Una respuesta que no gustaba nada a Risto, que se recostaba en la silla y ponía gesto de saber que la actuación sería un desastre.

Entre su presentación y su actuación, los espectadores podían conocer la historia de ‘Viruta’. El concursante contaba que la música le ayudaba a contar todo lo que no podía decir con palabras. “A mi me diagnosticaron mujer en el momento de mi nacimiento. En un momento dado pensé que debía ser un hombre. Pero me he dado cuenta de que tampoco quería esto. Entonces, yo creo que me reivindico marciano (…) es una reapropiación del insulto porque para otros resultamos marcianos (…). Pongo yo así el humor”, contaba.

Fue comenzar a cantar y dejar al público y al jurado totalmente alucinado y embobado con su voz. Víctor cantaba, además, una composición propia sobre la “bendita diferencia” y la diversidad sexual. Risto comenzaba a cambiar su percepción sobre él. Tras poner al público en pie, Víctor se ganaba el pase a la siguiente fase y los elogios de Risto, el más receloso ante su actuación.

“Cuando has empezado a cantar, creo que lo he entendido. Me he dado cuenta de que te he prejuzgado. (…) Pensaba que eras un friki y que había que echarte a patadas y resulta que nos has echado a patadas a nosotros y nuestros prejuicios”, decía Risto. “La gente no vale por lo que viste, vale por lo que vale”, añadía.

Jorge Javier, Eva y Edurne daban el sí pero Risto decía que no porque “te falta mucho para triunfar en este plató musicalmente hablando”.

Su actuación arrasaba en Twitter, donde muchos alababan su participación en ‘Got Talent’.

ENCANTADA Y AGREDECIDA X LA VISIBILIDAD TRANS #GotTalent3 con #viruta GRACIAS 😘😘👏👏👏👏👏 BRAVO — Friki con Gafas (@friki_gafas) January 24, 2018

Ha callado Viruta todas las bocas en el Teatro #GotTalent3 !!! Bravísimo y Risto yo no sé xq tienes tanto la palabra prejuicio en la boca cuando es lo que más llevas aplicando a bandera desde el principio de los tiempos y los que te hemos visto de cerca los erradias a borbotones — Aitor RM (@AitorGrand) January 24, 2018

Viruta te acaba de enseñar que si un tío va de conejito verde , no le temas . Es un buen Tío 🙄😂 #GotTalent3 — jorge Rodriguez (@jorgeBluBlu555) January 24, 2018