Al menos la mitad de los británicos, según una encuesta de Sky News, pide ya un segundo referéndum sobre el Brexit. Algo impensable hasta hace unos meses. Pero, ¿por qué ahora? Las negociaciones con la UE están dando al traste con algunos planes y muchos se plantean ya si merece la pena salir de Europa.

El caos político en el que está sumido Reino Unido en la actualidad ha abierto la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit. Un tema tabú hasta ahora. Sin embargo, muchos creen que tendrían que respaldar o renegar de los términos de la ruptura, una vez se hayan acordado.

Algunos apuntan ya incluso que las papeletas tendrían que incluir tres posibilidades. La primera, abandonar la UE bajo los términos acordados por May y Bruselas. La segunda, marcharse de la UE sin acuerdo alguno. Y la tercera, recular y seguir formando parte de Europa.

La mitad de los británicos está ya dispuesto a ir a urnas otra vez. Mientras tanto, el 40% se opone a una nueva consulta y el 10% no sabe o no contesta.

Hasta ahora, muchos creían que un segundo referéndum desgarraría a Reino Unido. Algunos argumentaban que hace sólo dos años que se preguntó. Otros, sin embargo, que el electorado ha podido cambiar desde entonces. Y, lo más importante, que nadie conocía los detalles ni las consecuencias reales de la marcha.

Los cambios políticos en el mundo desde entonces, como la elección de Trump, debilitan a Reino Unido en solitario. Por ello, muchos están pensando ya en recular sobre el Brexit. Muchos de los que votaron a favor, quizá en un segundo referéndum cambiarían el sentido de su voto.

Y es que dos de cada tres británicos creen que el resultado de las negociaciones será malo para Reino Unido. Por eso, ahora, el 48% dice que preferiría seguir en la UE. El 27%, los más radicales, optaría por salir sin acuerdo. Y sólo el 13% apoyaría el plan de May. El 8% no votaría y el 3% no lo sabe. Solo uno de cada diez considera que May está haciendo un buen trabajo en las negociaciones.

Chapuza

Con tales resultados en las encuestas, ya hay diputados que han lanzado una campaña para impulsar un nuevo referéndum. “Creen que el Brexit es una chapuza y quieren ser consultados sobre el acuerdo final”, ha dicho el laborista Phil Wilson, uno de los impulsores de una nueva consulta.

“Con una opinión pública contraria a la propuesta de May y también a un Brexit sin acuerdo, la única manera de arreglar este desastre es con un voto popular sobre los términos que se acuerden”, añade.