El asma grave, una enfermedad que sigue estando infravalorada y no controlada

Destacar la importancia de controlar el asma grave a través de un manejo multidisciplinar y el impacto que la enfermedad tiene en el día a día de los pacientes ha sido uno de los principales retos abordados durante el taller para periodistas celebrado hoy en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y que ha contado con la colaboración de AstraZeneca.

“Actualmente, se estima que alrededor de 145.000 pacientes padecen asma grave en España”, ha señalado la Dra. María Jesús Rodríguez Nieto, jefe asociado del Servicio de Neumología y miembro de la Unidad Multidisciplinar de Asma (UMA) de la Fundación Jiménez Díaz, uno de los cuatro especialistas que han impartido el taller. “El asma grave es una enfermedad conocida pero infravalorada en cuanto a la baja percepción de la gravedad que puede llegar a tener”, ha resaltado, a lo que ha añadido que “no podemos decir que el asma sea una enfermedad controlada, ya que produjo 1.118 muertes en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)[ii] y esta cifra es superior a la del 2016.

Por su parte, para la Dra. Mar Fernández Nieto, médico adjunto del Servicio de Alergología, miembro de la UMA y del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), “a pesar de los múltiples y modernos tratamientos, los pacientes siguen sin estar controlados, ya que existe infradiagnóstico y supradiagnóstico en asma y, ante la sospecha, aunque sea mínima, los pacientes necesitan ser estudiados por un especialista”. Y es que actualmente, el 3,9 por ciento de los pacientes con asma padecen asma grave no controladai. Por ello, la Dra. Fernández Nieto ha destacado la necesidad de un diagnóstico y tratamiento adecuados en la población pediátrica con sospecha de asma: “si el asma no se controla en sus fases de inicio, se pierde función pulmonar, lo que es tan importante y peligroso como tener alto el colesterol”.

Aportaciones de la Unidad Multidisciplinar de Asma para los pacientes

Para que los pacientes de asma grave puedan ser evaluados de una manera más integral por diversos expertos, la Fundación Jiménez Díaz cuenta con la Unidad Multidisciplinar de Asma, una de las unidades de referencia en España. Durante la formación realizada hoy, los periodistas han tenido la oportunidad de visitarla, junto a los expertos responsables de la misma, para conocer las ventajas que aporta a los pacientes que sufren esta patología y acercarse a su día a día.

Además, los periodistas asistentes han podido comprobar en primera persona cómo es el funcionamiento de las cámaras de broncoprovocaciones, las pruebas de esfuerzo y de hiperventilación eucápnica, entre otras. En este sentido, el Dr. Nicolás González Mangado, jefe de Servicio de Neumología del hospital madrileño, investigador principal, jefe de grupo del CIBERES y coordinador de la UMA, ha manifestado que, gracias a ella, “se puede estudiar más profundamente el tipo de asma y sus desencadenantes, usando complementariamente técnicas más complejas. Esto nos permite un tratamiento más individualizado y eficaz”. Asimismo, ha señalado que “ofrece un circuito de evaluación y control de las descompensaciones más rápido y personalizado”.

Impacto creciente en el día a día de los pacientes

Según la Dra. Fernández Nieto, la fatiga, la tos persistente y los ruidos respiratorios tipo sibilancias son los síntomas clave del asma. En el asma grave esos síntomas son más frecuentes y la característica principal es que “no se logran controlar con la medicación habitual para el asma”, ha dicho.

“Estos síntomas diarios interfieren su vida normal”, asegura la Dra. Rodríguez Nieto. Según un estudio, las actividades diarias normales se ven afectadas más de una vez a la semana para el 91 por ciento de los pacientes con asma no controlada frente al 0 por ciento de aquellos con la enfermedad controlada[iii]. Estas personas necesitan tomar medicación de forma crónica, que es importante que cumplan. “Otro aspecto que incide en la vida diaria de forma importante son los periodos de empeoramiento de la enfermedad, que a veces requieren ingresos hospitalarios”, ha indicado la neumóloga. Se estima que el número de hospitalizaciones al año es aproximadamente diez veces mayor entre las personas con asma no controlada que entre los pacientes con asma controladaiii.

Ventajas del modelo de medicina multidisciplinar

Por último, para la Dra. Victoria del Pozo Abejón, investigadora senior del IIS-FJD, investigadora principal de CIBERES, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro de la UMA, “el modelo de medicina multidisciplinar aporta grandes ventajas para el paciente, ya que facilita la integración de conocimientos y el abordaje de dicha patología con una perspectiva integral, sobre todo, ahora que estamos en una nueva etapa en la forma de enfrentarnos al asma que se acerca cada vez más a la medicina de precisión”.

La Inmunología, por su parte, “contribuye de manera fundamental en el fenotipado de los pacientes y en el estudio de biomarcadores, y esto permite -y permitirá- un adecuado tratamiento de los pacientes con asma”, ha destacado la experta.

