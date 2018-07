La selección de Croacia, reciente subcampeona del Mundial de Rusia, está recibiendo fuertes críticas en su país por haberse paseado durante la celebración con el polémico cantautor de tendencias filonazis, Marko Perkovic ‘Thompson’.

Hasta esta mañana, 55.324 participantes de una encuesta online lanzada anoche por el portal index.hr han considerado “incorrecto” el comportamiento de los futbolistas croatas, al viajar por Zagreb con el cantautor Marko Perkovic en un autobús abierto. Según el sondeo, el 65% de los encuestados está en contra del comportamiento de los futbolistas.

‘Thompson’, como así se le denomina, es considerado proclive a quienes defienden el movimiento fascista ‘ustasha’, que entre 1941 y 1945 gobernó el ‘Estado Independiente Croata’, títere de Adolf Hitler, y que practicó las mismas políticas antisemitas y racistas que el régimen nazi, incluida la construcción de campos de exterminio.

Si bien el músico niega ser un nostálgico de ese régimen criminal, lo cierto es que suele iniciar sus conciertos con el saludo típico de los ‘ustashas’ y entre sus seguidores se cuentan jóvenes ultranacionalistas y skinheads.

El futbolista Ivan Rakitic compartió una imagen en redes sociales en la que se le podía ver junto al polémico cantante en la celebración.

Además, Luka Modric pidió a ‘Thompson’ que actuara sobre el escenario en el que la selección croata estaba festejando su segunda posición en el Mundial de Rusia.

This is (fascist?) Luka Modrić @lukamodric10 with #fascist "entertainer" Marko Perković Thompson, who glorifies the #Holocaust in his fascist chants. The #CRO #Croatian team insisted to celebrate #WorldCup success with the fascist scum.

— Denijal Jegić (@denijeg) July 16, 2018