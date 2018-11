“No hay ninguna razón para estos masivos incendios forestales, mortales y costosos en California, excepto que el manejo forestal es muy deficiente. Cada año se dan miles de millones de dólares, con tantas vidas perdidas, todo debido a la mala gestión de los bosques. ¡Ahora hay que remediarlo o no más pagos de la Reserva Federal”, escribía Trump en Twitter.

El presidente americano se refería así a los incendios que asolan California estos días, que se han cobrado la vida ya de el menos 31 personas.

Un tuit incendiario que ha echado más leña al fuego y que ha indignado a bomberos, políticos y famosos. Y es que culpa a la “mala gestión” de provocar el fuego que está arrasando el estado. Además, no ha dudado en amenazar con recortar las ayudas federales.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!

