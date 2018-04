Frank Cuesta ha estallado después de haber recibido críticas e insultos por haber publicado un tuit en el que decía que se le habían puesto “los pelos de punta” escuchando el himno de España antes de la final de la Copa del Rey de fútbol del pasado sábado. “Se que muchos no los compartís, pero a mí me emociona escucharlo”, señalaba, antes de concluir con un “Viva España”.

He visto el video del himno antes de la final de ayer y se me han puesto los pelos de punta Se que muchos no lo compartís…pero a mí me emociona escucharlo! VIVA ESPAÑA — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) April 22, 2018

En un vídeo en su canal de YouTube, Frank Cuesta se ha mostrado indignado por que le hayan llamado “facha” o “fascista” o que le hayan ddcho que apoya al Rey o a Rajoy por ese comentario.

“Pero vamos a ver, que he dicho ‘viva España’, no he dicho ‘viva el Rey’, no he dicho ‘viva Rajoy’, no he dicho ‘viva los políticos’. Soy español, nací en España, tengo un arraigo con mi país y por eso digo ‘viva España’, porque soy español. Entiendo que España es mi cultura, los ríos, las montañas, las ciudades, la gente, los bares, la historia, eso es España. Los políticos pasan y España quedará. El Rey pasará y España quedará. ¿No podéis entender eso? Somos españoles. Somos España”, afirma el conocido presentador de televisión.

“Si por decir ‘viva España’ desde España te dicen eres esto o eres lo otro, ¿por qué no os vais del territorio español? Cogeos la maleta e iros si es tan puta mierda. Pero a mí España me ha dado cultura, me ha dado una historia, me ha dado unos valores. Es un país que viene de una cultura apostólica y romana. Yo no me considero creyente, pero es la cultura nuestra, es nuestra historia”, continúa.

“AL QUE NO LE GUSTE, QUE SE COJA LAS MALETAS Y SE VAYA”

“¿Por decir viva España soy un facha? Hacéoslo mirar, que estáis pisando el territorio español, durmiendo en territorio español, chupando la cultura española, viviendo en el territorio español. ¿Y decís qué mierda España?. Decid qué mierda de políticos, pero no digáis cuando alguien dice ‘viva España’ eres esto o eres lo otro. Es que parecéis gilipollas. Y al que no le guste esto, que se coja las maletas y se vaya“, añade.

Frank Cuesta dice también que nadie se ofende si un americano, un francés o un inglés dice que se siente orgulloso de su país y concluye: “España no son los políticos ni el Rey. Somos nosotros. Parece que no lo entendéis. Perdón por lo de gilipollas. Debéis de ser muy inteligentes y yo muy tonto. Pero viva España”.