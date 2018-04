Miles de aficionados del FC Barcelona se encontraron el pasado sábado, cuando accedían al estadio Wanda Metropolitanao para presenciar la final de la Copa del Rey, con policías que les requisaron camisetas, banderas y carteles amarillos, con los que entidades independentistas pretendían teñir el acontecimiento deportivo, para lanzar un mensaje al mundo a favor de la liberación de los políticos encarcelados por el ‘procés’.

Las imágenes de los agentes tirando prendas a grandes contenedores han corrido como la pólvora y en las últimas horas han provocaron una nueva tormenta política, en la que independentistas y Podemos, por un lado, y constitucionalistas, por otro, criticaron y defendieron la actuación de las fuerzas de seguridad.

En el lado secesionista, Carles Puigdemont encabezó la disputa al censurar, a través de Twitter, que un “simple color” se haya convertido en una “ofensa”. En la misma red social, Gabriel Rufián (ERC) resumió así el partido: “El Barça gana títulos. España pierde derechos”. Mientras que la dirigente de la CUP, Mireia Boya, criticó la actuación de la “policía política”.

If a simple colour is now an offence against the state, what's next? Spanish political police 🚫 #copadelreyfinal pic.twitter.com/8H4yRuZQR8

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 21, 2018