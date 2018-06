El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que fue quien denegó la entrada a Italia del Aquarius, ha celebrado en su cuenta de Twitter la llegada del barco al puerto de Valencia este domingo.

Salvini ha destacado que su país ya no es “el felpudo” de Europa. Y ha añadido que el hecho de que por primera vez una nave de rescate que parte de Libia con destino a Italia atraque en otro país es un “signo de que algo está cambiando”.

La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d’Europa.

🔴 LIVE > https://t.co/1r761hEt72 pic.twitter.com/BPpYijA02j

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 17, 2018