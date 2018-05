El Atlético de Madrid conquistó este miércoles en Lyon la tercera Europa League de su historia. Lo tras vencer 3-0 en la final al Olympique de Marsella. Así, los rojiblancos consiguen el sexto entorchado europeo de su historia. Tres títulos en este torneo, dos Supercopas de Europa y también una Recopa componen el palmarés colchonero en el ‘Viejo Continente’.

Ni la manifiesta superioridad del conjunto marsellés en las gradas, ni las bengalas en el fondo de la hinchada francesa achantaron a un Atlético que demostró sobre el césped su papel de favorito. Los del ‘Cholo’ Simeone, ausente de nuevo por sanción, se adelantaron por medio de Griezmann, que completó su doblete a inicios de la segunda mitad. La victoria, que se cerró con el tanto de Gabi, permite al equipo madrileño resarcirse de la derrota en Recopa de Europa de 1986 ante el Dínamo de Kiev precisamente en Lyon.

Con este nuevo título, Simeone logra su sexto trofeo como entrenador del Atlético, igualando al legendario Luis Aragonés. Una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2013), dos Europa League (2012 y 2018), una Supercopa de Europa (2012) y una de España (2014) relucen en las vitrinas del Atleti con el argentino en el banquillo. El ‘Cholo’ llegó en la víspera de la Nochebuena de 2011 a un Atlético recién eliminado en Copa y con pobres resultados en la Liga y ha logrado transformarlo en un equipo ganador.

Los rojiblancos celebraron por todo lo alto el título sobre el césped del estadio Parc Lyonnais. Fernando Torres, a punto de despedirse del equipo de su vida y que jugó los últimos dos minutos, fue el indiscutible protagonista. El delantero fue el encargado de levantar la Europa League y festejó, megáfono en mano, el título con la afición presente en Lyon.

También muchas miradas estuvieron puestas en Griezmann, que podría marcharse en unas semanas al FC Barcelona. “Creo que no es momento de hablar de mi futuro. Cuando me fui de casa con 14 años quería vivir estos momentos, ganar copas, la segunda con la Supercopa de España y ojalá puedan ser más”, indicó tras el encuentro y recoger el galardón de ‘MVP’ de la final.

Nada más terminar el encuentro, cientos de seguidores se agolparon sobre la fuente de Neptuno. La cifra creció al llegar la medianoche con la llegada de más aficionados ataviados con bufandas rojiblancas.

“Fernando Torres, Fernando Torres” y el himno del Atlético de Madrid fueron los cánticos más repetidos en el centro de la capital. También hubo un recuerdo para el ídolo fallecido Luis Aragonés.

Además, Neptuno se vistió de gala para la fiesta y se iluminó con los colores del club antes de que este viernes continúen las celebraciones en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

Os merecéis el mundo atléticos. Orgullosos de este equipo y de esta afición. Gracias de corazón . No puedo ser más feliz / Atléticos you deserve the world. Proud of this team and this fans. Thanks from the bottom in my heart . I can’t be happier . pic.twitter.com/QT4KWPE9Qj

— Fernando Torres (@Torres) May 16, 2018