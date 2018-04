“Ha venido a por mí, de manera expresa. Esto es Marc Márquez. Intenta que tengas miedo, sacarte de la pista. Tengo miedo. Lo he tenido cuando he visto su nombre en la pizarra. Sabía que vendría a por mí. No tiene ningún respeto por sus adversarios. Se está cargando este deporte. Que no me mira más a la cara”.

Tremenda polémica en el Mundial de MotoGP. La guerra entre Valentino Rossi y Marc Márquez tras aquella patada de 2015 en Sepang vuelve a escena y se agrava tras lo ocurrido este domingo en el Gran Premio de Argentina.

A falta de cuatro vueltas para el final de la carrera, en una mala maniobra, el español se llevó por delante al italiano al intentar adelantarle. Acabó así con las aspiraciones de Rossi, que marchaba sexto en la carrera. Márquez fue sancionado con 30 segundos y consiguió acabar la prueba en la quinta posición, pero las penalizaciones le relegaron a la decimoctava plaza.

LE ECHAN DEL BOX DE YAMAHA

Una vez finalizada la carrera, Márquez acudió al box de Yamaha para disculparse, pero Rossi no quiso recibirle y fue invitado a marcharse. “No vengas aquí ahora a pedir disculpas”, le dijo Uccio Salucci, uno de los miembros del staff del italiano. Márquez insistió en que quería pedir perdón, pero Salucci levantó la mano indicándole que se fuera.

Momento en el que llega Márquez al Box de Valentino Rossi a disculparse..#ArgentinaGP #MotoGP " No vengas aquí ".. pic.twitter.com/J687VzPDTh — cotto (@cotodeluxe) April 8, 2018

ROSSI EXPLOTA

Tras concluir la prueba, Rossi estalló. El italiano dijo que tiene “miedo de estar en la pista” con el español, que “hace lo que le da la gana” y del que espera que no vuelva a mirarle “más a la cara”.

“No me he hecho nada, pero ha sido una situación muy peligrosa y Dirección de Carrera tiene que hacer algo porque si no nos podemos hacer daño. No tiene ningún respeto por sus adversarios y si echamos vistazo a lo de hoy ha ido en contra de cuatro o cinco pilotos. Siempre da de lleno y sabe que si te da con la pierna no se cae y se espera que caigas tú”, se quejó Rossi ante los medios tras comparecer ante la comisión después de que el catalán le tirase durante la carrera.

El nueve veces campeón del mundo subrayó que el ilerdense “corre de esa manera”. “Márquez ha sido excesivo, son dos carreras y en la primera curva de Catar casi se da con Zarco y con Dovizioso. Ya desde el viernes aquí empezó a hacer un poco el loco”, apuntó ‘Il Dottore’, que criticó la acción inicial del español cuando se le paró la moto antes de la salida. “Debes salirte, pero no ha hecho caso a nadie y la ha vuelto a encender y ha ido en dirección contraria, debía de estar fuera de carrera, pero las normas no son iguales para él“, añadió.

“En el ‘ride through’ ha salido como un loco con Aleix (Espargaró), Tito (Rabat) y luego a por mí y ha hecho lo mismo con Maverick (Viñales). Es peligroso, tengo miedo de estar en pista con él, no me siento protegido por Dirección de Carrera porque hace lo que le da la gana y no tiene respeto por sus rivales“, prosiguió Rossi.

"Tengo miedo cuando Marquez está en pista, viene a por mi".

"Le voy a decir que no me mire más a la cara".

Aunque no lo creas,son palabras de Rossi😳@ValeYellow46: RESPETA a los demás pilotos,recuerda q no son los únicos q se han equivocado#ArgentinaGPpic.twitter.com/5a0k46N0C4 — Acu (@PAcunaBatalla) April 8, 2018

“QUE NO ME MIRE MÁS A LA CARA”

Para el italiano, el actual campeón “eleva el nivel del campeonato a peligroso”. “Sé que viene a por mí y que no me trata como el resto sino peor, como en 2015 que me hizo perder el Mundial expresamente. No puede ocurrir que le dé a seis pilotos en un fin de semana y espero que le digan algo porque tienen una gran responsabilidad. Deben hacer que no se comporte más de esta manera porque al final será un deporte peligroso“, remarcó.

“Viene a pedirme perdón con Puig y Alzamora y delante de las televisiones. No es sincero. Si sucede una vez y me pide perdón las acepto, pero si vuelve a pasar no las acepto. Espero que esté lejos de mí y que no me mire más a la cara, que venga a pedirme perdón me hace reír“, aseveró el de Tavullia.

Rossi insistió que Dirección de Carrera “tiene una responsabilidad” y que no se siente “protegido”. “Márquez ha destrozado nuestro deporte, sabía que vendría a por mí en cuanto he visto su nombre en la pizarra. Te quiere sacar de pista y hay que hacer algo con él. Todos hemos sido agresivos y nos hemos equivocado, pero tengo miedo de correr con él. Es mala fe, el resto no está ahí tocando las pelotas”, concluyó con rotundidad.

Que dice Rossi que Márquez es peligroso, que destroza el deporte y que tiene miedo. Aquí un ejemplo pic.twitter.com/9NcjggHhgv — El golpe, déjà vu (@pablofb44) April 8, 2018

“ROSSI TAMBIÉN HA TENIDO 25 AÑOS”

Por su parte, Márquez aseguró que ninguno de sus percances durante la carrera habían sido “voluntarios” y que había sido “más error” suyo el toque con Aleix Espargaró que el que tuvo con Rossi. “No he hecho nada voluntariamente, no he ido a tirar a nadie ni he ido a buscar a nadie, sólo intentaba ir hacia delante”, afirmó.

El de Cervera no quiso polemizar demasiado con el italiano, al que le recordó que “también ha tenido 25 años” y dejando claro que le “preocupa cero” lo que pueda pensar ‘Il Dottore’.