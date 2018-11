Así amanece Estrasburgo. En varias marquesinas de la ciudad se ha podido apreciar una fotografía en blanco y negro de Trump. Pese a que el rostro del presidente aparece solapado por una ostentosa estrella con los colores de Europa, se puede reconocer que es él, gracias a su inconfundible peinado. Además, le acompaña una frase persuasiva que incita al votante europeo: “Esta vez, me inscribo y voto”.

Este es el cartel de campaña que adorna desde el miércoles las calles de Alsacia y agita las redes sociales. Gran división entre los internautas. Muchos critican la campaña, mientras que otros la aplauden debido a que lanza “un mensaje fuerte contra el populismo”. Con el, Europa pretende lograr una participación masiva en las próximas elecciones europeas del 29 de mayo de 2019.

Es evidente que estamos ante la respuesta de Europa a los sucesivos ataques del mandatario estadounidense producidos en las últimas semanas. Su ferocidad la vivió el mismísimo Macron, ya que Trump se burló de él en Twitter haciendo referencia a su “muy bajo nivel” de popularidad.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018