Boris Johnson arrasa con mayoría absoluta para hacer realidad el Brexit

Las elecciones en Reino Unido decidían este jueves, básicamente, sobre el Brexit. Los británicos tenían que elegir entre un Boris Johnson que prometía la salida de la UE en la mayor brevedad posible o los laboristas de Corbyn, que querían un segundo referéndum. Y los ciudadanos lo han tenido claro. El primer ministro arrasa en los resultados, acelerando los trámites para poder salir cuanto antes de Europa.

Con 363 escaños, el Partido Conservador lograba este jueves su mejor resultado desde la era Thatcher. En cambio, los Laboristas, con 203 escaños, firmaba su mayor desastre electoral. Lo que se llevará por delante a Jeremy Corbyn, su líder.

Exultante, a primera hora de la mañana, Johnson aseguraba que “vamos a culminar el Brexit”. “Pero primero vamos a consumar el desayuno”, añadía con su incorregible sentido del humor.

“Ha sido una irrefutable, irresistible e indiscutible decisión del pueblo”, decía a los medios. “Vamos a dejar de lado la miserable amenaza de un segundo referéndum y a recuperar el control de nuestras fronteras, nuestro dinero y nuestro comercio. Vamos a liberar todo el potencial de este país”, continuaba.

En contraposición, Jeremy Corbyn, que obtenía los peores resultados de los laboristas desde 1935. Reconocía que había sido “una noche muy decepcionante” y que se marchará para dejar paso a otro líder. Mostrarse neutral ante el Brexit le ha salido caro. También centrar su campaña en la sanidad pública y las reformas económicas.

Derrota severa también la del Partido Liberal Demócrata, que obtiene 11 diputados. Su líder, Jo Swinson, ha presentado ya su dimisión.

En cambio, el Partido Nacional Escocés confirmó su renovado ascenso. Logra 48 diputados con su promesa de un nuevo referéndum de independencia para 2020.

Tras conocerse los resultados, Donald Trump ha sido de los primeros en felicitar a Boris Johnson. A través de Twitter, le daba la enhorabuena y comentaba que ahora Reino Unido y EEUU son libres para acordar un nuevo tratado comercial tras el Brexit.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019