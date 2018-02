Carrusel unilateral de subidas de precios. Las principales operadoras de telefonía, Movistar, Vodafone y Orange, han anunciado los incrementos que aplicarán a sus respectivas tarifas a partir de este mes de febrero.

Telefónica aplica desde este 5 de febrero una subida de tarifas en Movistar Fusión, su paquete de servicios de telecomunicaciones (fijo, móvil, datos y fibra) más popular. Lo hace con la excusa de aumentar la velocidad de conexión de fibra, el bono de datos o las líneas móviles. Es el tercer año consecutivo en el que el mayor operador de mercado elige este día para elevar sus precios.

Orange replicará la subida en sus productos Love desde el 25 de febrero con el mismo argumento de aumentar la calidad del servicio. Vodafone, por su parte, se suma a los aumentos en abril, coincidiendo con el inicio de su año fiscal, en sus productos One. Estas subidas también afectan a las líneas móviles y a los contratos que solo incluyen conexión a Internet por ADSL o fibra.

Solo MásMóvil (propietario de las marcas Yoigo y Pepephone) se queda fuera de las subidas por el momento. Merced a esa política, el llamado cuarto operador ha conseguido arrebatar a sus rivales 400.000 usuarios en 2017 gracias a la portabilidad, el procedimiento regulado que permite pasarse a otro operador de forma gratuita y conservando el número.

QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reprochado a las grandes compañías de telecomunicaciones las subidas “unilaterales y reincidentes” de precios anunciadas, con las que crean tarifas “cada vez más alejadas de las necesidades reales de los usuarios”.

En un comunicado, OCU critica que las tarifas cada vez más prémium resultan “difíciles de replicar para la competencia”, al mismo tiempo que pueden estar cada vez más alejadas de las necesidades reales de los usuarios, quienes, pese a no tener interés en la supuesta mejora del servicio, ven crecer su factura una vez más.

En concreto, OCU ha criticado la estrategia “abusiva” de tarifas que Movistar viene aplicando desde hace tiempo, ya que perjudica a los usuarios, que se ven presionados, tras una subida del precio, a pagar más por un servicio que no necesitan.

Sin embargo, incide en que no es la única compañía operadora que ha subido sus precios y advierte que 2018 trae malas noticias para el bolsillo del consumidor. También critica las subidas de Orange de sus tarifas Love, Lowi el incremento de la fibra óptica, Vodafone el establecimiento de llamada de sus líneas móviles e incluso algunas regionales como Telecable o Euskaltel han hecho lo propio con algunas de sus tarifas.

La OCU ha recordado que si no se está conforme con el incremento de precio se puede cancelar el contrato sin penalización. “Recordamos a los usuarios que si sufren un cambio en su tarifa, tienen derecho a marcharse a otra compañía o cambiarse de tarifa sin penalización, quedando anulado el compromiso de permanencia”, ha asegurado.

Movistar sube a partir de hoy, 5 de febrero, el precio de sus paquetes Fusión hasta 5 euros. Desde OCU consideramos abusiva esta estrategia de tarifas y criticamos las subidas unilaterales y en paralelo de las grandes compañías https://t.co/KVwRFNnhiK pic.twitter.com/tZ2EbuH5Is — OCU (@consumidores) February 5, 2018

LAS TARIFAS QUE SUBEN

Éstas son la tarifas que suben, tal y como ha recopilado el diario ‘El País’.

MOVISTAR

Telefónica sube prácticamente todo su catálogo de tarifas, desde los paquetes Fusión, las líneas móviles o servicios auxiliares como el contestador.

Movistar Fusión. Todos los paquetes Fusión, salvo Fusión #0 y Fusión Series suben 5 euros a partir de hoy, 5 de febrero. Las tarifas afectadas son Movistar Fusión+ Ocio, Fusión+ Fútbol, Fusión+ Ficción total, Fusión+ Premium, Fusión+ y Premium Extra, Fusión +4 Premium y 4 Premium Extra. A cambio se duplica la velocidad de conexión simétrica en fibra y se añaden 2GB todos los bonos de datos en las líneas móviles del paquete.

Movistar Fusión #0 subirá tres euros próximamente, aunque la compañía no ha confirmado aún la subida.

Tarifa solo móvil. Los clientes que solo tienen contratadas las línea móvil Movistar verán incrementadas sus tarifas a partir del próximo 18 de febrero entre dos y tres euros las tarifas a cambio de un aumento en el bono de datos. En concreto, la Tarifa #2 añade un 1GB hasta los 3GB de datos por 17 euros al mes (2euros más); la Tarifa #6 pasa de 6GB a (GB por 3 euros más hasta los 30 euros al mes.

Por su parte, las dos tarifas con minutos y SMS ilimitados elevan su precio tres euros a cambio de 5GB más de datos. La Tarifa #10 tendrá 15GB por 40 euros al mes y la Tarifa #20 ofrecerá 25GB por 50 euros

Tarifas solo fibra. Desde el 5 de enero, los paquetes Movistar Fibra Óptica, tanto de 50 Mbps (MB) como de 300MB cuestan 2 euros más al mes. Estos planes solo incluyen conexión a Internet y llamadas desde el fijo a fijos nacionales y 550 minutos a móvil

Servicio auxiliares. Telefónica aplicó también desde el 5 de enero pasado subidas a las tarifas de una serie de servicios auxiliares. Así, recuperar una llamada del contestador automático pasó de 12,1 a 18,15 céntimos, un 50% más. El desvío de llamadas subió un euro hasta los tres euros mensuales (+33%). La llamada a tres se encareció casi un 40%, de 3,6 euros a 5 euros al mes. El servicio integral de mantenimiento subió dos euros mensuales, por lo que la cuota se queda en ocho euros (+33%).

ORANGE

Orange incrementará el precio de sus paquetes convergentes Love a partir del próximo 25 de febrero entre 2 y 5 euros, dependiendo de la modalidad contratada, a cambio de más datos en el bono móvil (entre 1Gb y 6GB), aunque mantiene la velocidad de la fibra.

Paquetes Love. Love Esencial aumenta 3 euros hasta 51,95 euros al mes, e incrementa de 3GB a 4GB los datos móviles. Love sin límites sube 2 euros y costará 62,95 euros al mes, a cambio de aumentar 2GB los datos hasta los 10GB. Love Familia sin límites aumenta 5 euros al mes, pasando a costar 89,95 euros, a cambio de que el bono tenga 20GB en lugar de 16GB. En cuanto a Love Familia Total, el paquete más exclusivo de Orange, sube 5 euros hasta 134,95 euros al mes, con 6GB más de datos a compartir hasta los 30GB.

Líneas móviles adicionales. Orange también incrementa a partir del 25 de febrero el precio de algunas de las líneas móviles adicionales que se pueden añadir a los paquetes Love. Se encarece 3 euros la línea adicional para Esencial con 1 GB adicional que pasa además a contar con llamadas ilimitadas, mientras que las líneas extras de los paquetes Love sin límites suben 2 euros al mes a cambio de 2 GB más. En cuanto a las líneas de Love Básico, se encarece su establecimiento de llamada que pasa de 20 a 30 céntimos.

Love Negocio. La subida de precios en las tarifas Love para autónomos y empresas es de 1 euro al mes excepto con Love Negocio Total, donde la subida es de 2 euros. A cambio, se aumentan los datos 2GB con Love Negocio Esencial y Negocio sin límites, 4 GB con Love Negocio Total, 6GB con Love Negocio Total+ y otros 2GB con las líneas adicionales.

VODAFONE

Vodafone aplicará a partir del 1 de abril una nueva subida de precios de entre 1 y 2 a sus tarifas móviles y de solo fibra, y de entre 4 y 5 euros a sus paquetes convergentes (fijo, móvil, datos e Internet).

Vodafone One. Los paquetes más populares de la operadora británica tendrán incluido Social Pass, un servicio que permite el uso de apps de mensajería y redes sociales (vídeos incluidos) sin consumir datos móviles. También se regala una línea móvil adicional (también en solo fibra), se regala una tarjeta SIM para el data sharing (posibilidad de compartir datos en otros dispositivos) para planes One M y superiores, y se aumentan los gigas.

Vodafone One S pasa de 53 a 57 euros al mes; Vodafone One M, de 64 a 68 euros y Vodafone One L de 77 a 81 euros. Vodadone One Familia Fútbol sube 5 euros hasta 110 euros.

Tarifas móviles. La principal novedad es la inclusión dentro de las tarifas de móvil Smart o superiores su servicio Social Pass,. En los planes de móvil Red M y superiores y en se ofrecerá una SIM adicional para compartir los datos de la tarifa. Y en los planes Mini S y +Líneas Mini se añaden 500MB adicionales.

Con estas novedades, los planes Minis costarán 12 euros; el Mini M, 17 euros (un euro más); Smart, pasa de 27 a 29 euros; red M de 37 a 39 y Red L de 47 a 49 euros.

INDIGNACIÓN EN LAS REDES

Estas subidas unilaterales, como es lógico, no han sentado nada bien a los clientes de estas compañías, que han expresado su malestar en las redes sociales.

Es como si es un restaurante te trajeran mas comida de la que pediste y te la cobraran.Obviamente esto no puede ocurrir.Porqué se les permite a las operadoras? Ahora pagaré más por 2 GB más en el movil que no necesito. — Gerardo (@GuayFrank) 5 de febrero de 2018

Ya está bien de inflar los precios. Quien quiera servicios a mayores que los solicite y los pague…debería ser ilegal @ocu — La del cesto (@ladelcesto) 5 de febrero de 2018

Ni ocu,ni facua ni mucho menos cnmv o el gobierno mueven un dedo conta los abusos que las grandes operadoras tanto de teleco,gas o luz cometen contra los consumidores — eduardo castillo (@TiOcAs) 5 de febrero de 2018

No entiendo que puedan subir los precios de esta forma y que no pase nada. — Ricardo P.G. (@ZoonRiky68) 5 de febrero de 2018

Aquí sube todo menos los sueldos,que asco de país. — Carmeluchi (@carcrumor) 5 de febrero de 2018

Incomprensible que la ley lo permita y para cosas como estas la gente no salga a la calle. — Alejandro (@Aljjdr) 4 de febrero de 2018

Parte de culpa también del consumidor. Yo estoy con una low cost que no subirá de precio. — reu v (@reuv5) 4 de febrero de 2018

Pues nada, @orange_es @vodafone_es y @movistar_es van a volver a subir todas sus tarifas y paquetes de TV otra vez para unas “mejoras” que nadie les ha pedido.

Me cambio de compañía. Nos estafan y aplaudimos… — Danidovich de Cádizgrado ☭ (@DaniCadiz29) 5 de febrero de 2018