RTVE y Atresmedia ya han confirmado que emitirán el único debate electoral con los cinco candidatos principales. Será el próximo lunes 4 de noviembre y Vicente Vallés y Ana Blanco han sido los periodistas elegidos para moderarlo. Ya se conocen algunos detalles como quién disfrutará de los mejores minutos o cómo será el orden de llegada.

Será además el único debate electoral en el que se enfrenten Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Éste último se suma al plantel después de haber logrado representación parlamentaria en las elecciones de abril. Algo que no le sucedió antes de aquella cita electoral. Y que ahora no le sucederá a Íñigo Errejón, que tiene que quedarse fuera por no disponer de escaños en el Congreso.

Tras las propuestas de RTVE, Atresmedia y Mediaset, finalmente será la Academia de Televisión la encargada de organizar el debate. Eso sí, tanto RTVE como Atresmedia han anunciado ya que se podrá seguir por La 1, Antena 3 y La Sexta, además de por cadenas asociadas al ente público.

El debate se producirá en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Y los candidatos responderán preguntas sobre cinco bloques. Cohesión territorial, economía, problemas sociales e igualdad, temas internacionales y calidad democrática han sido los elegidos.

Minutos, llegada, anfitriona…

El encargado de abrir y cerrar el debate será Pablo Iglesias. La suerte ha sido la encargada de decidir que esto sea así. El líder de Podemos se lleva los minutos más codiciados, ya que será él quien ponga punto y final al debate. Tras abrir Iglesias, le seguirán Rivera, Abascal, Sánchez y Casado.

También se ha echado a suertes quién abrirá cada uno de los bloques, el minuto de cierre y la disposición en el plató.

Sin embargo, para el orden de llegada se ha cogido como referencia la representación parlamentaria. Se hará de menor a mayor representación, por lo que Abascal será el primero en aparecer y Sánchez el último. El orden de salida será el inverso.

María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, ha mostrado su “orgullo” por haber logrado poner de acuerdo a los cinco partidos principales. “No sin trabajo”, añadía.

Debate a 7 en RTVE

Antes de ese debate a cinco, RTVE ha organizado otro a siete. En este caso, serán los portavoces de los siete grupos parlamentarios los que acudan a esta cita. Xabier Fortes, presentador de ‘Los Desayunos’, será quien modere este debate, que durará 130 minutos.

Este enfrentamiento de oratoria estará dividido en cuatro bloques: política territorial y regeneración democrática; economía, empleo, pensiones e impuestos; cambio climático, igualdad y políticas sociales; y gobernabilidad y política de pactos. Las posiciones en plató y el turno de intervención se han determinado por sorteo.

Abrirá el debate Iván Espinosa de los Monteros (Vox), quien también abrirá el minuto final de cada portavoz. Al inicio le seguirán Inés Arrimadas (Ciudadanos), Adriana Lastra (PSOE), Aitor Esteban (PNV), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).