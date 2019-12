Atresmedia e ITV Studios han llegado a un acuerdo para la emisión de ‘Pasapalabra’ en España. Con este acuerdo, el concurso vuelve a casa por Navidad. Y es que Antena 3 fue la cadena que primero emitió el programa en nuestro país. Tras comprar los derechos que perdió Telecinco, la cadena recupera uno de los formatos de entretenimiento de más éxito.

Fue el Supremo el que obligó a Telecinco a dejar de emitir ‘Pasapalabra’ hace ya unas semanas. Un contencioso con la productora dueña de los derechos tenía la culpa. El programa desaparecía de parrilla de un día para otro y dejaba huérfana una franja horaria que la cadena de Fuencarral no ha podido levantar desde entonces. Y es que los números de ‘El Tirón’ no son ni parecidos a los cosechados por el ‘rosco’.

Ahora, el acuerdo con Atresmedia devuelve a pantalla uno de los grandes concursos televisivos. El programa regresará a la que fuera su primera casa, Antena 3. ‘Pasapalabra’ se estrenaba en España en el año 2000.

Silvia Jato fue su presentadora hasta 2006, siendo solo sustituida por Constantino Romero durante su maternidad. La marcha de la gallega a Telecinco dio paso a Jaime Cantizano. Sin embargo, el programa iba en caída libre de audiencia y Antena 3 decidió retirarlo de parrilla.

Poco duró sin emitirse, ya que Telecinco compró los derechos. Fue en 2007 y al frente se situó Christian Gálvez, quien ha presentado el concurso hasta que el Supremo decidió su cancelación. Ahora, el nuevo acuerdo devuelve ‘Pasapalabra’ a Antena 3.

Mecánica

Poco se sabe de cómo será la mecánica en el regreso de ‘Pasapalabra’. Siguiendo la estela anterior, parece claro que la única prueba que tiene su puesto asegurado es el ‘rosco’, gracias al cual se han otorgado algunos de los mayores premios económicos de la televisión.

Tampoco se sabe cómo encajará Antena 3 el nuevo concurso. Y es que la cadena emite por las tardes ‘Ahora caigo’ y ‘Boom’ tras las series ‘Amar es para siempre’ y ‘El Secreto de Puente Viejo’. También se desconoce quién será su presentador o presentadora.

Sin duda, el nombre de Silvia Jato está en la mente de muchos en Twitter, aunque la presentadora ejerce de colaboradora actualmente en TVE.

La respuesta de Telecinco

Poco ha tardado Telecinco en enviar un comunicado tras conocerse la compra de ‘Pasapalabra’ por parte de Atresmedia.

Y lo ha hecho lanzando dardos sin compasión. “En un año sin ‘La Voz’ en prime time y sin ‘Pasapalabra’ en la tarde, ambos descartados por su inviabilidad económica, el liderazgo de Telecinco ha crecido hasta marcar distancias históricas con el competidor, lo que indica que el éxito de nuestro modelo de televisión va más allá de formatos concretos”, reza el mensaje.

Sin embargo, se olvidan mencionar que ‘Pasapalabra’ no lo emiten no por inviabilidad económica sino por orden judicial. Y por la multa de 20 millones de euros que le impusieron al respecto. De hecho, Mediaset ha intentado llegar a un acuerdo con ITV para pagar la multa produciendo nuevos formatos de su catálogo e incrementando el coste de ‘Pasapalabra’. Algo que no pudo darse finalmente.