Un español hace besar la bandera de España a Puigdemont en Copenhague

Un joven español ha ido a buscar con una bandera de España a Carles Puigdemont este martes en Copenhague (Dinamarca) y se ha acercado a él para provocarlo. El expresidente catalán ha sonreído y ha dicho que no tenía ningún problema y ha besado la bandera hasta en dos ocasiones.

Carles Puigdemont fue sorprendido este martes en Copenhague por un joven español que le pidió besar una bandera de España. El expresidente de la Generalitat, que se encuentra desde este lunes en Dinamarca, accedió al requerimiento y besó la bandera hasta en dos ocasiones.

Tal y como se puede ver en un vídeo difundido en las redes sociales, un joven llamado Víctor Moreno se acerca, bandera de España en mano, a la mesa de una cafetería en la que se encontraba Puigdemont desayunando en compañía de otras dos personas. “Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont, que sé que te gusta. Cógela y dale un besito, por favor“, dice.

“Claro que me gusta. No tengo ningún problema con España”, se escucha responder al expresidente catalán, que llega a besar hasta en dos ocasiones la bandera.

Tras un breve intercambio dialéctico que Puigdemont mantiene sin perder la calma “-Hemos votado en masa”, llega a decir-, el joven se despide del líder independentista y sus acompañantes de la siguiente manera: “Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día todos”. En el inicio del vídeo el joven habla a cámara y se refiere a Puigdemont como “Puigdemierda”.

“SE LO HA TRAGADO COMO SI FUERA UN CHORICITO”

Entrevistado en ‘Espejo Público’ (Antena 3), Víctor Moreno, afincado en Dinamarca y que es peluquero y azafato en la edición danesa de ‘La Voz’, ha dicho que él solo pretendía gastarle una broma. “Ha sido un gesto bastante cómico. No le he obligado. Solo se la he puesto en los morros y se lo ha tragado como si fuera un choricito“, ha declarado el joven.

Moreno ha defendido que en ningún momento increpó al expresidente catalán. “He sido muy amable. He dicho ‘buenos días a todos, qué tal estáis’, y luego he hecho una pregunta sobre la independencia”, ha justificado. “Se está contradiciendo. Él realmente no ama a España”, ha añadido.

LA REACCIÓN DE PUIGDEMONT

Tras difundirse el vídeo, Puigdemont ha comentado el suceso en su cuenta de Twitter: “Algún día entenderán que no tenemos ningún problema con España ni con su bandera. La batalla es contra quien ejerce el poder despóticamente. La democracia es más importante que todas las fronteras, todas las banderas y todas las constituciones”.