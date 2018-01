El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca ha estado rodeado de polémica. Sus controvertidas decisiones, falta de diplomacia y continuas extravagancias y salidas de tono han situado al presidente de Estados Unidos día sí y día también en el ojo del huracán.

A escasos días para que se cumpla su primer aniversario de su toma posesión, tres destacadas cabeceras internacionales han resumido el primer año del magnate estadounidense como presidente con tres críticas, ácidas y contundentes portadas muy aplaudidas en las redes sociales. ¿Con cuál te quedas?

La revista estadounidense ‘Time’ presenta a un Donald Trump en llamas. La portada muestra una ilustración del presidente con el cabello amarillo simulando ser fuego y la cabeza naranja en donde se ve la boca del mandatario con un gesto de enfado. Un dibujo bajo la leyenda ‘Año Uno’.

El autor de la ilustración, Edel Rodríguez, explica que la imagen hace referencia al libro estadounidense ‘Fire and Fury’ (‘Fuego y Furia’), del periodista Michael Wolff, que destruye al presidente en la intimidad de la Casa Blanca. Las llamas se refieren a ese título, que además fueron palabras utilizadas por Trump en una amenaza de hacia Corea del Norte por sus ensayos balísticos. También a la situación en la que mantiene el país.

TIME's new cover: Inside Trump's tumultuous first year in office https://t.co/S8nbyyVNhw pic.twitter.com/ryHA4ESanC

El semanario ‘The Economist’, por su parte, muestra a Trump como un bebé de sólo un año. Éste aparece en su carrito, con un escudo oficial a un costado y manchado con el ketchup que chorrea de una hamburguesa que el pequeño presidente devora con felicidad.

Su esposa Melania es una muñeca, estilo Barbie, que aparece en un rincón del cochecito. Un chupete vuela por los aires. Y en el suelo hay una gran caja llena de cohetes enganchada a un botón rojo, unos bloques de madera que forman la palabra “Wall” (el ya célebre muro con México), dos figuras parecidas a las matrioskas rusas, solo que una es del presidente ruso, Vladimir Putin, y la otra, el hijo mayor de Trump, Donald Jr., enredado en el caso del ‘Rusia gate’. En el suelo también figura el libro que inspiró la portada de ‘Time: ‘Fire and Fury’.

La ilustración se acompaña con el título: “Un año. ¿Es realmente la presidencia de Trump así de de mala?”.

Pushing for Donald Trump’s removal without cause and due process would set a dangerous precedent pic.twitter.com/iagvIxUbXv

— The Economist (@TheEconomist) January 13, 2018