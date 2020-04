Líderes de todo el mundo piden al G20 actuar en conjunto contra el coronavirus

Encabezados por el exprimer ministro británico Gordon Brown, el exjefe del Banco Europeo de Reconstrucción Erik Belglöf o el director del Instituto de Asuntos Mundiales de la Escuela de Economía de Londres, Jereny Farrar, numerosos líderes de todo el mundo han pedido al G20 una actuación coordinada contra el coronavirus. Una respuesta en conjunto que ayude a hacer frente a la crisis sanitaria y económica mundial derivada del Covid-19.

Lo han hecho por carta al foro internacional. El G20 es el principal espacio de deliberación del mundo. Y está compuesto por las principales economías del mundo. Las personalidades internacionales exigen «ahora o nunca» un liderazgo global del organismo. Piden que se actúe con urgencia y se evite que la pandemia arrasa en áreas vulnerables como África o Latinoamérica. Aunque a ambas regiones ya ha llegado.

El pasado 19 de marzo, en una reunión extraordinaria, el G20 ya reconoció la gravedad y urgencia de la crisis de salud pública. Sin olvidar la económica. Ahora, recuerdan estos líderes internacionales, «necesitamos medidas inmediatas y en la dimensión necesaria».

En la carta aseguran que estas medidas por ser «iniciativas mundiales de salud emprendidas por la OMS y medidas de emergencia para restablecer la economía». «Para ambas cosas es necesario que los líderes mundiales se comprometan a financiar cantidades muy superiores a la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales», dicen.

Recuperación

El texto especifica que no es una crisis como la de 2008. Porque no podrá solucionarse hasta resolver primero la crisis sanitaria. Y ésta no terminará cuando se acabe en un país. Sino «garantizando la recuperación del Covid-19 en todos los países». De hecho, recuerdan que incluso los más países con sistemas sanitarios más avanzados están en colapso.

Piden que se asignen 8.000 millones de dólares (unos 7.300 millones de euros) para cubrir respuestas urgentes. Se repartirían 1.000 millones de dólares a la OMS para que desempeñe su función. Otros 3.000 millones para vacunas y otros 2.250 millones para terapias.

También exigen que se aumente la oferta de material necesario para ayudar a la OMS. Y especifican que se necesitarán «otros 35.000 millones de dólares [alrededor de 32.000 millones de euros) para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables».

Proponen además que se convoque una conferencia mundial de donantes para asignar recursos a las necesidades más urgentes. Y mencionan como colaboradores en el texto a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Además, reclaman que se condone la deuda en 2020 a los países de la AIF, «incluidos los 44.000 millones de dólares que debe África». Algo que supondría un alivio en la deuda de futuro.

A largo plazo, no ven otra solución que revisar la salud pública mundial y transformar la arquitectura sanitaria y financiera. Un trabajo que tendrán que hacer, «codo con codo» la ONU y el G20.