Los próximos días 3 y 4 de junio, a las 21.30 horas, el Teatro Real estrenará un nuevo formato de velada musical en su Salón de Baile, con la soprano Patricia Racette como protagonista. Bajo el título ‘Diva on detour’, la intérprete principal de la ópera Street Scene, compuesta por Kurt Weill y actualmente en el escenario madrileño, ofrecerá un programa con canciones de cabaret y musicales, de míticos autores como Stephen Sondheim, Cole Porter, George Gershwin y Edith Piaf.

Acompañada al piano por Craig Terry – debuta en el Teatro Real -, Patricia Racette dejará a un lado sus comprobadas dotes de cantante de ópera para sumergirse en las canciones populares del repertorio americano, demostrando así, no sólo la versatilidad de su voz, sino también su carácter, su facilidad para sumergirse en los temas de las canciones y llevar al público por los caminos del sentimiento puro: del desgarro a la felicidad o el humor, en un tipo de velada donde se ha querido primar la cercanía y la complicidad del intérprete con su público. Porque a diferencia de otras intérpretes de ópera, cuando Patricia Racette se aparta del repertorio de ópera, su voz cambia para recorrer el camino musical con otro registro. Aprecia los espacios íntimos, con el público mirando directamente a sus ojos, compartiendo experiencias y resaltando los detalles de unas canciones muy especiales.

Esta soprano estadounidense creció en New Hampshire y estudió en la North Texas State University. Fue miembro del Programa Merola de la Ópera de San Francisco y de la Beca Adler. Ha sido invitada a cantar en la Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Liceu de Barcelona, el Theatre an der Wien, la Washington National Opera, la English National Opera y la Lyric Opera de Chicago, donde ha interpretado los personajes de Mimì (La bohème), Cio Cio San (Madama Butterfly), Madame Lidoine (Dialogues des Carmélites), Ellen Orford (Peter Grimes), Katerina (Lady Macbeth de Mtsensk), Giorgette, Suor Angelica y Lauretta (Il trittico), Maddalena (Andrea Chénier) y los epónimos de Manon Lescaut, Tosca, Salome y Katia Kabanová. Ha participado en los estrenos mundiales de American Tragedy, de Tobias Picker, The Letter ,de Paul Moravec y Cold Sassy, de Carlisle Floyd, entre otros. Recientemente ha cantado en The Consul, de Menotti,en Chicago.

Por su parte, el pianista Craig Terry, nacido en Tullahoma (Tennessee), obtuvo la licenciatura en música en la Universidad Tecnológica de Tennessee y continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Florida. Se graduó también en acompañamiento pianístico en la Manhattan School of Music con Warren Jones. Actualmente es director musical de la Patrick y Shirley Ryan Opera Center y director asistente de la Lyric Opera de Chicago. Anteriormente fue asistente en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Tras su debut en el Carnegie Hall en 2000, se ha presentado en importantes salas de conciertos (Alice Tully Hall, Kennedy Center, Metropolitan Museum of Art) y ha acompañado a cantantes como Jamie Barton, Stephanie Blythe, Eric Cutler, Joyce DiDonato, Giuseppe Filianoti, Susan Graham y Bo Skovhus; asimismo ha colaborado como músico de cámara con miembros de la Orquesta de la Metropolitan Opera House, de la Lyric Opera de Chicago, de la Gewandhaus Orchester y el cuarteto de cuerda Pro Arte.