Así se prepara Gibraltar para el peor escenario del Brexit

Gibraltar se prepara ya para hacer frente al peor escenario del Brexit, que no es otro que una separación sin acuerdo. Tras el llamamiento de la Comisión Europea, en el Peñón se examinan todas las posibilidades y se centra la atención en la Verja.

Su situación geográfica y limitado espacio hacen de Gibraltar un enclave especial para el Reino Unido. Y, sobre todo, a la hora de negociar el Brexit. Una piedra en el camino, pues en el Peñón votaron masivamente a favor de quedarse en la UE. Ahora, se preparan para el peor escenario posible, que es de una salida sin acuerdo.

Y lo hacen con una serie de planes que no han sido desvelados que pero que centran su atención en la Verja. En Gibraltar esperan que una negociación directa entre Londres y Madrid les deje en buena situación tras consumarse la marcha de Reino Unido de la UE.

De hecho, desde Gibraltar aseguran tener listos ya “planes de contingencia para todos los posibles desenlaces del Brexit”. Y eso incluye el de una salida sin acuerdo, en la que la “operatividad” de la Verja será uno de los “elementos clave”.

La Comisión Europea hacía un llamamiento a todas las partes para que preparen el peor escenario posible.

El viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, asegura contemplar el peor escenario, aunque cree “altamente improbable” que se llegue a dar. Entre otras cosas, porque valoran positivamente que Sánchez haya dejado claro que la “fluidez” en la frontera es fundamental.

Aunque en Reino Unido preocupa la frontera con Irlanda del Norte, lo cierto es que la Verja es punto clave también. Por otros aspectos. Y es que mientras en Irlanda del Norte la entrada y salida de mercancías de la UE es fundamental, Gibraltar nunca ha formado parte de la unión aduanera europea. Por eso, un Brexit sin acuerdo no tendría impacto en este sentido.

Así, el tránsito de personas sería la “única cuestión” que tendría que negociarse.

Suministros

Pese a no ser asunto prioritario, Gibraltar ha tomado ya medidas concretas para “asegurar la continuidad de los suministros de entrada y salida” del Peñón. No contemplan, además, acumular alimentos y sólo tomarán precauciones respecto a los medicamentos obtenidos del Reino Unido. El fin es asegurar que no existan interrupciones del suministro ni costes innecesarios derivados del transporte aéreo de emergencia.

Fuera del acuerdo general

Otra de las posibilidades es que Gibraltar pudiera quedar fuera del acuerdo general entre Reino Unido y la UE. De hecho, los mismos textos aprobados por Europa aseguran que el acuerdo de Brexit para el Peñón tendrá que llegar de las conversaciones entre Londres y Madrid. Sin embargo, desde el Peñón aseguran que se prometió que no habría acuerdo sin Gibraltar.

El peor escenario posible se contempla también desde el plano de Defensa. Activos, terreno y personas disponibles en caso de Brexit duro. Los preparativos están en una fase avanzada y podrían ser activados tanto si hay una salida sin acuerdo como negociada.