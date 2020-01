En este campo, una nueva investigación publicada en Journal of Clinical Medicine ha demostrado la presencia de anticuerpos circulantes frente a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en pacientes con aneurisma aórtico abdominal (AAA). Los resultados, del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), investigadores de la Universidad de Oviedo y del CIBER Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) en el Institut d’Investigacions Biomèdiques (IIB) Sant Pau, sugieren que los niveles de estos anticuerpos anti-HDL podrían tener un valor potencial como biomarcador diagnóstico y pronóstico. Además, apuntan a que la respuesta inmunitaria frente a las HDL podría ser un mecanismo patogénico clave en la evolución de esta enfermedad de los vasos sanguíneos.

El colesterol ‘bueno’, clave para prevenir la dilatación de la aorta

El AAA generalmente se caracteriza por la acumulación de colesterol y células inmunitarias en la pared aórtica, que desencadenan una respuesta inmune-inflamatoria. Por ello, las HDL juegan un papel clave al prevenir esta acumulación de colesterol en células inmunitarias (principalmente en macrófagos) en la pared arterial.

Estudios previos de los grupos del CIBERCV y CIBERDEM habían demostrado que los niveles bajos de colesterol HDL se asocian a la presencia de AAA y que existen formas modificadas de HDL en la pared aneurismática. Sin embargo, los mecanismos exactos que conducen a la disminución de los niveles de HDL siguen siendo desconocidos. Por otro lado, el equipo investigador de la Universidad de Oviedo había demostrado previamente la presencia de anticuerpos generados frente a las HDL (anti-HDL) en diversas enfermedades autoinmunes.

Este nuevo trabajo, apoyado asimismo por la Fundación “La Caixa”, puso el foco en investigar la presencia de los anticuerpos anti-HDL en pacientes con AAA y su posible asociación con las características clínicas de esta enfermedad. Para ello, se analizaron los niveles circulantes de anticuerpos dirigidos frente a las HDL (anti-HDL) en plasma y tejidos de 488 pacientes diagnosticados de AAA y 184 controles sanos.

Anticuerpos anti-HDL, potencial marcador diagnóstico y pronóstico

Los resultados obtenidos demostraron un aumento en los niveles de estos anticuerpos anti-HDL en plasma de pacientes con AAA, de forma independiente a factores de riesgo. Asimismo, los anticuerpos anti-HDL se asociaron negativamente con los niveles de colesterol HDL y positivamente con el tamaño de la aorta, un marcador que se usa para seguir la evolución de estos pacientes. Ambos resultados apuntan al valor potencial de este indicador como biomarcador tanto de diagnóstico como de pronóstico de esta enfermedad vascular.

Además de estos datos, los autores detectaron la presencia de estos anticuerpos en la pared arterial de pacientes con AAA, lo que sugiere una respuesta inmunitaria frente a las HDL en la pared aneurismática como uno de los mecanismos de progresión de esta enfermedad.

En cuanto a su utilidad como biomarcador, José Luis Martín Ventura, investigador del CIBERCV en el IIS-FJD, afirma que “la presencia de estos anticuerpos puede proporcionar pistas adicionales para comprender la estratificación del riesgo en estos pacientes, lo que representa un aspecto clave en el tratamiento clínico”. Por otra parte, Javier Rodriguez Carrio, primer firmante de este artículo, señala que “la detección de anticuerpos es una técnica relativamente simple, objetiva, reproducible y factible en la mayoría de los hospitales, lo que proporciona ventajas adicionales sobre técnicas más sofisticadas y menos accesibles”.

No obstante, los investigadores señalan la necesidad de estudios adicionales en este campo: “Desde un punto de vista clínico, se justifica una mayor investigación para dilucidar el papel exacto de los anticuerpos anti-HDL como biomarcadores para la estratificación de pacientes y el manejo clínico, así como su contribución a los mecanismos del aneurisma de aorta abdominal”, concluyen.

Artículo de referencia:

Rodríguez-Carrio J, Lindholt JS, Canyelles M, Martínez-López D, Tondo M, Blanco-Colio LM, Michel JB, Escolà-Gil JC, Suárez A, Martín-Ventura JL. IgG Anti-High Density Lipoprotein Antibodies Are Elevated in Abdominal Aortic Aneurysm and Associated with Lipid Profile and Clinical Features. J Clin Med. 2019 Dec 26;9(1). pii: E67. DOI: 10.3390/jcm9010067.