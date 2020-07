El equipo de Neuroinstitut, instituto médico especializado en neurocirugía ubicado en el Centro Médico Teknon de Barcelona, desarrolla desde hace años las técnicas más innovadoras y menos invasivas para solucionar este tipo de patologías. Concretamente, utiliza desde 2020 el implante SpineShape para realizar un procedimiento llamado «estabilización dinámica.” Esta técnica estabiliza las vértebras y discos intervertebrales sin fijación controlando movimientos descoordinados y por lo tanto dolorosos de la columna vertebral. Y consta de una serie de ventajas únicas, como diferentes capacidades o niveles de flexibilidad que se adaptan al tipo de patología de cada paciente.

Tal y como explica el neurocirujano y director de Neuroinstitut en Centro Médico Teknon, Bartolomé Oliver, sus especialistas aplican la cirugía de estabilización dinámica desde hace casi 18 años. “La principal ventaja de este tipo de intervenciones es que no sobrecarga el resto de los espacios de la columna. De esta manera disminuye el número de pacientes que tienen una progresión de la degeneración en los espacios adyacentes a la primera cirugía”. Por otro lado, el doctor explica que esta cirugía es menos agresiva que una cirugía de fusión porque no requiere quitar los discos y sustituirlos por masas de hueso para que se fusione la columna. Y así mantener la movilidad. “También la recuperación del paciente es más rápida y, en caso de haber algún tipo de problemática posterior en el paciente, es reversible. Se pueden retirar las prótesis y proceder a otro tipo de operación”, añade.

Bartolomé Oliver director de Neuroinstitut

En concreto, el implante SpineShape es un paso adelante en la cirugía de estabilización dinámica. De forma que permite hace cosas que antes con la estabilización dinámica no se podía. Así lo detalla el doctor Bartolomé Oliver: “El sistema se adapta a las necesidades de cada paciente mediante distintos grados de flexibilidad en función de la patología de base que tenga en la columna”. Y no es la única ventaja. “Los implantes se pueden colocar de una manera óptima en contracción o en distracción para facilitar un mejor posicionamiento de la columna. Es decir, dar la curvatura más idónea a la columna”, indica. Otra de sus virtudes es la protección de vértebras y discos adyacentes contra el desgaste excesivo. Según asevera el neurocirujano, en una cirugía de fusión eliminas unos grados de movimiento en el nivel fusionado y estos grados de movimiento eliminados se sobrecargan en los espacios adyacentes. “En cambio, con el sistema dinámico, como no se elimina del todo la movilidad los espacios adyacentes no se ven sobrecargados”, explica.

Algunas de las afectaciones más comunes en las que se recomienda el uso de SpineShape son la discopatía o enfermedad degenerativa del disco (prolapso o hernia discal) o la estenosis (estrechamiento) del canal lumbar, entre otros.

Aun con todas sus virtudes, esta cirugía no está exenta de posibles complicaciones. Según informa el doctor Bartolomé Oliver, “en los sistemas dinámicos hay un 5% de pacientes que se les afloja los tornillos debido a que la calidad ósea no ha sido suficientemente buena para integrar el tornillo en el hueso. En estos casos, se cambia el tipo de cirugía”.

Neuroinstitut ya ha aplicado el SpineShape en 10 pacientes con muy buenos resultados. “La mejoría clínica en la estabilización dinámica es muy alta, que se aproxima al 90%. La mayoría de los pacientes están con su problema solucionado”, afirma Bartolomé Oliver. Como recuerda el doctor, esta cirugía e implantes no se aplican en todos los casos: “No se puede aplicar en algo que está roto, como una fractura o espondilolistesis no degenerativa. Tienes que reparar la fractura. La cirugía dinámica sustituye la de fusión en muchas de las indicaciones en las que se había utilizado esta cirugía, pero no en todas”, explica.