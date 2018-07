En las últimas horas una supuesta carta de Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, se ha hecho viral en las redes sociales. En ella se carga con dureza contra los políticos y se anuncia que todos los integrantes del combinado nacional donarán sus premios. Todo se trata, sin embargo, de un bulo, pues el entrenador no tiene nada que ver con la misiva.

Una supuesta carta de Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, que el pasado domingo se convertía por primera vez en su historia en subcampeona del mundo, ha creado polémica y confusión en el país balcánico así como en el resto del mundo.

En esa misiva erróneamente atribuida al entrenador croata y que ha sido publicada en varios medios se arremetía contra la clase política del país, a la que supuestamente Dalic responsabilizaba de los problemas sociales y económicos de Croacia, uno de los países más pobres de la Unión Europea y del que se han marchado millones de personas en los últimos años. Además, en la misma se anunciaba que la selección donaría todos los premios del Mundial de Rusia a los niños croatas.

Éste es el contenido íntegro de la carta:

“Escribo estas líneas por la difícil situación de Croacia. Croacia es el país más pobre de la Unión Europea [de los 28 países, es el tercero con menor PIB per cápita, con 11.700 euros, solo por detrás de Bulgaria y Rumania], gobernado por miembros de lo que ha sido considerada como una organización criminal. Croacia es un país del que millones de personas se han marchado en los últimos 20 años. Hoy, en Croacia, nuestros jubilados no son capaces de cubrir sus necesidades básicas, los jóvenes no pueden costearse la enseñanza, la sanidad se está colapsando y la judicatura protege al gran capital y es corrupta.

Pido a los políticos y a todos los representantes de las autoridades que han llevado al pueblo al infierno de la miseria, la desesperación y la pobreza que se alejen de la selección de Croacia. No sois bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos hacernos fotos ni tratar con vosotros. Sois quienes habéis hecho de Croacia el pueblo más pobre de Europa. Tenemos niños que nunca han visto el mar, y Croacia tiene más de mil kilómetros de costa [son 1.880]. Tenemos niños que se van con hambre a la cama, porque sus padres, desempleados, no tienen qué darles para comer.

La gente que le ha hecho esto a nuestro país no es bienvenida. Por favor, respetad nuestra decisión, no vistáis camisetas de fútbol ni uséis nuestro éxito para vuestra promoción. Así socaváis el valor de nuestro trabajo.

Todo el equipo informa de que donará los premios del Mundial de Rusia a una fundación para los niños de Croacia. Esta fundación financiará las vacaciones de verano de aquellos niños que nunca han visto el Mar Adriático. Los miembros de la selección de fútbol croata están con el pueblo de Croacia y harán lo que puedan para ayudarle, más allá de las victorias. Todos los niños croatas van a tener la oportunidad de pasar al menos siete días en la costa croata. Es lo menos que podemos hacer por los más vulnerables”.

LA SORPRESA DEL VERDADERO AUTOR

Pese a que muchos han aplaudido al seleccionador croata por estas palabras, la realidad es que el autor de la misiva es un ciudadano croata llamado Igor Premuzic, que, según explica, imaginó “un texto de un universo paralelo”. Quiso hacer “la carta imaginaria” que considera que debería escribir “un verdadero deportista y patriota”.

Al publicar el texto en su perfil de Facebook el pasado viernes 13 de julio, un aficionado croata lo copió y pegó en su muro y se la atribuyó a Zlatko Dalic. Muchos medios de comunicación la difundieran al día siguiente dando por bueno que eran palabras del entrenador.

“En el texto está mi firma como autor y destaco con claridad que no lo ha escrito Zlatko Dalic. El experimento y la introducción del tema en el público ha mostrado resultados interesantes. Ha puesto en evidencia que la gran mayoría ni ha leído la carta”, afirma Premuzic.