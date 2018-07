Argentina se encuentra dividida entre los partidarios y detractores de la legalización del aborto. El debate está en la calle y en el Parlamento y uno de sus personajes más emblemáticos también se ha visto sacudida por esa fuerte polarización. Se trata de Mafalda o, más concretamente, su creador, el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino.

El dibujante ha tenido que salir al paso de unas supuestas manifestaciones suyas en las que se posicionaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y es que en las redes sociales se ha extendido en los últimos días una imagen de Mafalda con el pañuelo celeste de las autodenominadas asociaciones ‘provida’ y el eslogan “Salvemos las dos vidas”. Junto a ella, una cita atribuída a Quino: “Mafalda siempre estará a favor de la vida”.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el viñetista, de 86 años, ha tenido que desmentir que se haya posicionado públicamente sobre este asunto. “Informamos que Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto. Sólo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes al respecto no son propias ni oficiales”, se asegura en el mensaje.

Igualmente, dos días más tarde emitió otro comunicado en el que va un poco más allá: “Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito que sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.

A PUNTO DE LEGALIZARSE

El pasado mes junio, el proyecto para despenalizar el aborto logró la aprobación en la Cámara de Diputados en una votación muy ajustada y acompañada de presencia masiva en las calles de manifestantes a favor y en contra del aborto. Ahora el Senado tendrá la última palabra en la votación definitiva, prevista para el próximo 8 de agosto.

El texto aprobado despenaliza cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación -y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre-, y establece que si la gestante es menor de 16 años, se debe realizar con su consentimiento.