Pedro Piqueras se encargaba este pasado martes de anunciar en pantalla que Telecinco dejaría de emitir ‘Pasapalabra’ por orden judicial. El presentador de Informativos daba las explicaciones oportunas a los espectadores. E informaba que “salvo que se llegue a un acuerdo con ITV, hoy sería la última emisión” del concurso. Ahora, la cadena ya tiene un plan de emergencia.

Tras recibir la sentencia, Telecinco sí emitía el programa previsto para el martes. Pero este miércoles será ‘Sálvame’ el que ocupe el lugar del concurso. Un plan de emergencia hasta que la cadena llegue a un acuerdo con la productora británica o bien encuentre un nuevo concurso con el que amenizar la última hora de la tarde televisiva.

Así, ‘Sálvame’ comenzará este miércoles a las 16:00 como todos los días. Pero terminará una hora más tarde, a las 21:10 horas. Una medida provisional con la que llenar el espacio de ‘Pasapalabra’.

La edición de este martes de ‘Pasapalabra’ terminó de la manera habitual. De manera rápida y sin más adiós que el de Christian Gálvez, que emplazaba a los espectadores “hasta el próximo programa”.

El concurso se graba con antelación, por lo que no han podido reaccionar al hecho de ser el último emitido. Algo que provocó que muchos se enteraran de su final segundos más tarde, cuando lo comunicaba Pedro Piqueras.

La tranquilidad de Gálvez

Pese a la sentencia, Christian Gálvez ha mostrado una gran tranquilidad al respecto. Tanto es así que confía en seguir con el programa.

El presentador ha confirmado que se enteró de la cancelación por la prensa. Y aunque no está sorprendido porque esperaban la sentencia sí esperará a ver cómo reacciona la cadena y la productora.

De momento, Gálvez asegura que se seguirán grabando entregas. “A mí hasta ahora no me han avisado de nada”, ha dicho en una entrevista para ‘Look’. “Yo sigo grabando programas y además tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones”, ha explicado.

Aunque con futuro incierto, Christian se ha mostrado optimista al respecto. “No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Eso es lo que espero. Seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa. Imagino que Telecinco ya estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado”, ha dicho.

Posibles sustitutos

Al parecer, según publica el portal ‘Fórmula TV’, Telecinco habría grabado a principios de verano los pilotos de nuevos concursos. También con Christian Gálvez. Muchos de ellos tendrían una temática simular a ‘Pasapalabra’, pero evitando los aspectos en los que se basa la sentencia del Supremo.

Sin embargo, también se manejan otras opciones. Entre ellas, emitir ‘El bribón’, un concurso cuyas grabaciones se encuentran muy avanzadas. Presentado por Pablo Chiapella, es un concurso de preguntas y respuestas en el que tres parejas de concursantes se enfrentan en tres fases eliminatorias.