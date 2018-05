Tras la sentencia de ‘La Manada’, numerosos ciudadanos enviaron sus cartas al director a los diarios de papel. Entre todas ellas, el pasado 4 de mayo se publicaba una escrita por Juan Antonio Bueno Álvarez, un profesor de Madrid. En ella, comparaba el caso de la violación en Sanfermines con un robo. Ahora, la carta se ha vuelto viral en Facebook.

“Soy un hombre de tamaño medio y ya de cierta edad”, arranca la carta de Juan Antonio. “La otra noche, volviendo a mi casa, cinco individuos jóvenes y fuertes me obligaron a entrar en un portal y, sin blandir navajas ni otras armas, me conminaron a entregarles todos los objetos de valor que portase”, continúa.

En su primera frase, Bueno ya recoge semejanzas con el caso de ‘La Manada’ como el número de ladrones (violadores) o el portal.

La carta sigue de esta manera: “Asustado por la intimidación, les di el reloj, el móvil y el dinero que llevaba en la cartera”. “Ahora dudo en si denunciar o no el hecho, porque quizá no me resistí lo suficiente, no grité, no los amenacé, no opuse resistencia física ni verbal, no arriesgué mi vida para salvar mis pertenencias”, sigue.

“Quizá, pueda pensar alguien, colaboré en el robo y hasta disfruté con él. ¿Les suena?”, se pregunta al final.

Viral en Facebook

Aunque la carta fue publicada en la versión papel de ‘El País’ el pasado 4 de mayo, se ha hecho viral ahora. Gracias a un perfil en Facebook, la misiva recorre las redes sociales. Y es que su comparación entre una violación y un robo ha hecho a muchos reflexionar.