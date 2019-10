“Tengo que dar una noticia”, decía Ana Rosa Quintana en un momento de la tertulia política de su programa de este martes. La presentadora aprovechaba una pausa entre temas para anunciar que Inés Arrimadas está embarazada. A sus 38 años, la política espera su primer hijo junto a su marido, Xavier Cima, de 41.

“Lo siento mucho, a lo mejor me adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla”, decía Ana Rosa mientras miraba su móvil. “Las noticias siempre llegan por sitios insospechados”, señalaba.

La propia Quintana anunciaba que la noticia era “feliz” y recordaba que el programa ya había dado en primicia el embarazo de Susana Díaz. “Y ahora es la número dos de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la que espera su primer hijo”, anunciaba la presentadora.

“Yo creo que no le va a afectar mucho en la campaña”, apostillaba Ana Rosa que, eso sí, no podía confirmar si Arrimadas está aún en el primer trimestre de embarazo o ha pasado ya al segundo. Todo parece indicar que todavía no ha sobrepasado los tres meses y que, por eso, ni ella misma ha confirmado la feliz noticia.

Probablemente lo hará en redes sociales próximamente, una vez el embarazo es ya de dominio público.

Casada desde 2016

Los rumores de embarazo han perseguido a Inés Arrimadas prácticamente desde su boda en el verano de 2016. La política se casaba con el exdiputado de Convergencia Xavier Cima en una ceremonia en Jerez de la Frontera.

La pareja se había conocido unos años antes, cuando Arrimadas llegó al hemiciclo catalán para ejercer de nueva portavoz. Por su parte, Cima aterrizaba como sustituto de Montserrat Roura. Discretos con su vida privada, son pocas las ocasiones en las que se ha podido ver a la pareja en público.

Sí compartieron algunas imágenes de su boda y su posterior luna de miel. Ahora, ponen el broche de oro con su primer hijo. El embarazo, eso sí, llega en un momento en que Cima pasará seis meses en EEUU.

Hace unas semanas, comenzaba una ruta por todo el país para formarse gracias a una cuantiosa beca.