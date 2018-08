En los últimos años, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país. Un éxodo sin precedentes, que ha hecho a Venezuela perder al 7% de su población. Hay 3 razones básicas para entender este éxodo inaudito en América Latina.

Colombia, Perú, Ecuador y Brasil se han convertido en los principales destinos de los miles de venezolanos que huyen de la inestabilidad política, la hiperinflación y la falta de alimentos y productos básicos. Sin embargo, ahora también empiezan a poner cota y límites. Y es que la migración está desbordando a los países fronterizos.

Cada día, son miles los venezolanos que cruzan a otros países, con o sin permiso legal. Desde 2004, este paso lo han repetido hasta 2,3 millones de personas, lo que supone el 7% de la población de Venezuela.

La principal razón de este éxodo es, sin duda, la inestabilidad política. Pero también el desabastecimiento de productos básicos y la hiperinflación.

El petróleo es la base de una economía que se ve en serios apuros cuando el precio del crudo baja. Además, los opositores venezolanos culpan a la mala gestión de Maduro de agravar la crisis.

¿Dónde van los venezolanos?

Más de un millón de venezolanos ha entrado estos años en Colombia, país fronterizo con Venezuela. Decenas de miles de ellos no se quedan allí, sino que lo utilizan como paso hacia Ecuador y Perú. El primero ha recibido, sólo en lo que va de año, hasta 500.000 venezolanos. Por su parte, en Perú las solicitudes de asilo se han triplicado en los últimos doce meses.

Otros muchos han cruzado a Brasil, también país fronterizo. Los campamentos situados en la frontera ya han registrado varios incidentes y ataques. Y es que la xenofobia ha comenzado a hacer mella.

Eso ha llevado a países como Ecuador a restringir el acceso a venezolanos. Pese a ello, el éxodo no para. Y es que las 3 razones principales para moverse no han cambiado en los últimos años y no parece que vayan a mejorar.