Una mujer que ha escalado el pedestal de piedra de la Estatua de la Libertad, el tributo a la libertad y la democracia de Estados Unidos, que se encuentra en Nueva York, ha sido detenida este miércoles después de tres horas y tras provocar la evacuación del lugar en el Día de la Independencia del país.

La mujer estaba protestando contra la política migratoria de la Administración de Donald Trump y la decisión de las autoridades de separar a las familias de inmigrantes indocumentados.

Great Job by #NYPD ESU when they safely placed the protester that climbed the Statue of Liberty into custody. pic.twitter.com/zBs7cKmFHV — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) July 4, 2018

Las imágenes de televisión mostraban a dos oficiales con casco, equipados con arneses y cuerdas, acercándose lentamente a la mujer y agarrándola mientras se aferraba al lado inclinado de la estatua de más de 91 metros de alto.

Minutos antes, la mujer se había quitado sus zapatos para intentar escalar las túnicas de la Estatua de la Libertad, aunque no tuvo éxito.

“Ha sido detenida amistosamente, pacíficamente, sin heridos, gracias a Dios. Todo ha terminado ahora”, ha señalado a Reuters el sargento David Somma, portavoz del Servicio de Parques Nacionales, que ha añadido que los fiscales determinarían cualquier cargo a presentar contra la mujer.

El incidente ha obligado al Servicio de Parques a evacuar el área, habitualmente visitada por miles de turistas.

JUST IN: Woman who scaled base of Statue of Liberty detained by authorities, led back down after several-hour standoff. https://t.co/VQbxWDci6R pic.twitter.com/Y18NBIxJ96 — ABC News (@ABC) July 4, 2018

Video: The Statue of Liberty grounds are being evacuated due to a person scaling the structure pic.twitter.com/Le2RycDNKD — PMW News (@PorterMediaNews) July 4, 2018

¿Qué hace esta mujer trepada en la Estatua de la Libertad? Esto es lo que sabemos: https://t.co/Wef8c8ovDo pic.twitter.com/IVh8cJd1pB — CNN en Español (@CNNEE) July 4, 2018

“NO BAJARÉ HASTA QUE LIBEREN A TODOS LOS NIÑOS”

Poco antes de que la desconocida escalara hasta los pies de la estatua un grupo de activistas desplegó en la base del monumento, más abajo del lugar donde trepó la mujer, una pancarta de protesta contra el servicio de inmigración de Estados Unidos.

Aunque en un principio los organizadores dijeron que la persona que escaló hasta el pedestal no formaba parte de su grupo, posteriormente aclararon que la mujer decidió actuar por su cuenta sin contar con los demás, y su acto no estaba programado.

Según fuentes de los cuerpos de seguridad consultadas por la cadena NBC, la mujer había advertido que no bajaría voluntariamente hasta que no fueran puestos en libertad “todos los niños” que han sido separados de sus padres que son inmigrantes indocumentados.