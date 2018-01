No hubo sorpresa. ‘Tu canción’, interpretada por Amaia y Alfred, será el tema que vaya a Eurovisión 2018. La pareja se trasladará en mayo hasta Lisboa para representar a España, después de lograr el 43% de los votos en la ronda final de la gala especial.

Después de recibir más de 421.000 votos a través de los distintos canales, ‘OT’ anunciaba el ganador de la noche y, por tanto, representante de España en Eurovisión 2018. Como era previsible, los elegidos fueron Amaia y Alfred, que llevaban liderando las encuestas y arrasando en Twitter desde hace una semana. Y eso que en YouTube fueron Aitana y Ana Guerra las que barrieron en reproducciones.

Como cada semana, la gala especial de ‘OT’ fue protagonista indiscutible en Twitter. Desde primera hora de la noche, los trending topic sobre el programa coparon la lista en España. Memes, gifs y multitud de comentarios hicieron del espacio de TVE lo más comentado del día y, probablemente, de lo que llevamos de año.

Aunque no era una gala al uso, la entrega especial de Eurovisión comenzó con una canción grupal. Los cinco finalistas de ‘OT’ cantaron la nueva versión de ‘Camina’. El tema gustaba como tal a los fans, pero desde el principio la habían rechazado como representante para Eurovisión. Así, muchos incluso se preguntaban al final de la gala quiénes habían sido ese 1% que se decidió por ella para el festival. La canción, como era de esperar, quedó última en la primera ronda de votaciones.

Me encantaría ponerles cara, nombre y apellido al 1% que ha votado por “Camina”, POR FAVOR. #EurovisionOT

Aitana era la primera en subirse en solitario al escenario. La cantante se ponía intensa con ‘Arde’, una canción sobre la igualdad entre las personas. Desde ese momento, se convirtió en una de las grandes favoritas y eso se notó en Twitter. Tras las votaciones, logró pasar a segunda ronda. De hecho, muchos se quejaron de que no fuera la elegida.

Mi favorita era Lo malo pero también me hubiera gustado que ganara Arde, pero tío Tú canción? Enserio? #EurovisionOT

Miriam y Agoney fueron los siguientes. El dúo representó ‘Magia’ con toda la energía del mundo. Pero nunca fueron favoritos y eso se notó en las votaciones y en los comentarios en redes sociales.

Una pena que la canción para #EurovisionOT no fuera Magia de Agoney y Miriam. Con Ritmo, buena letra y pegadiza

La mejor actuación fue la que representaron Miriam y Agoney, al menos la más movida y que pegaba con Eurovision. Amo Almaia, pero creo que no tienen suficiente madurez como para ir a un programa tan importante como es este. #EurovisionOT

Con el traje reivindicativo que varios actores y actrices lucieron en los premios Feroz, Alfred se subía él sólo al escenario para defender ‘Que nos sigan las luces’. Con los cambios que él mismo había hecho en la letra, se quedó de los últimos en primera ronda de votaciones.

A mi me gustaba más la versión de "Que nos sigan las luces" de Nil #EurovisionOT

El siguiente dúo de la noche fue, sin duda, el más explosivo. Ana Guerra y Aitana entonaban ‘Lo malo’. Una canción con la que al principio no se sentían identificadas pero arrasaban en Twitter y entre la audiencia. Tanto es así que quedaron en tercer lugar en la votación final. Muchos lamentaron que España no se atreviera a llevar el ritmo latino y el feminismo al festival.

No irá a eurovisión, pero yo quiero "Lo Malo" en las fiestas 🙋😂 #AitanaWar #EurovisionOT

Mi conclusión es que #LoMalo ha sido lo más de toda la noche.. Hay vídeos de los profesores y de los expulsados dándolo todo al ritmo de #AitanaWar que me han hecho mearme de la risa #eurovisionOT

La dulzura llegaba de la mano de Amaia, la gran favorita de la noche. Aunque con ‘Al cantar’ parecía tener muchas papeletas para ir a Eurovisión, finalmente se quedaba en algo más íntimo y emotivo que se quedaba fuera en primera ronda.

Quiero deciros una cosa a todos. Llevo toda la semana enamorada de “Al cantar” de Amaia, pero no ha podido ser. A pesar de eso, es el año que más ilusión tengo por ver el festival desde Rosa, que no es poco. Dejad el odio para otras cosas y disfrutad 😘 #EurovisionOT

el momento de la gala cuando le han dicho a Amaia que "Al cantar" no iba a Eurovision, creo q ha sido el mas gracioso de la gala #EurovisionOT

Llegaba después Miriam y su ‘Lejos de tu piel’. Pese a ser de las más eurovisivas de la noche, la canción se quedaba sin muchos apoyos, siendo eliminada en primera ronda también. Pese a ello, la cantante estaba muy contenta con su actuación y en las redes también alabaron su talento.

Miriam se ha salido con "Lejos de tu piel" me encanta la canción. "Magia" también me ha gustado muucho, al igual que la canción de Alfred, era la más personal. #EurovisionOT

Yo quería escuchar Lejos de tu piel en eurovisión pero bueno, se me queda en la lista del spoti para momentos tristes.. #EurovisionOT

Con ‘El remedio’, Ana Guerra ponía de nuevo el ritmo latino en la gala de ‘OT’. La canaria demostraba sus dotes para el baile y aunque un poco ‘ahogada’ y con falta de aire, firmaba una de las actuaciones más aplaudidas de la noche.

Ya que ‘El Remedio’ de Ana Guerra no ha sido la ganadora para Eurovisión, la propongo como canción del verano, una pasada, éxito asegurado. #EurovisiónOT

He votado por El Remedio de Ana Guerra. Sé que no se clasificará, pero me encanta 😁 #EurovisionOT

