Eurovisión es una fecha que los tuiteros tienen marcada en rojo en su calendario. El festival se vivió un año más intensamente en Twitter, con cientos de comentarios, bromas y memes sobre una edición que ha sido, además, la más vista en la última década en España. Pero, como siempre que un acontecimiento mueve tantos mensajes en esta red social, también hubo hueco para los bulos.

‘Maldito bulo’ ha recopilado muchos de los tuits falsos que se difundieron y viralizaron durante Eurovisión 2018. La mayoría de ellos tuvieron como protagonista a Alfred, el representante español, y sus supuestos guiños al independentismo. Pero también otro hizo referencia al espontáneo que se coló en la actuación de Reino Unido arrebatándole el micrófono a la cantante.

LA CINTA AMARILLA EN EL MICRO

Uno de los bulos hacía referencia a que Alfred había colocado una cinta amarilla en su micrófono durante la actuación como apoyo a los líderes independentistas que se encuentran en prisión. Pero la realidad es que la cinta señala el segundo micro y se ha podido ver en otras actuaciones.

NO. Alfred no ha puesto un lazo amarillo al micro. Es la cinta que señala el segundo micro y se ha podido ver en otras actuaciones.#eurovisión

Más en https://t.co/lJOOclmXZc pic.twitter.com/JxoZkDFylC — MALDITO BULO (@malditobulo) May 13, 2018

LA PULSERA AMARILLA

También se afirmó que Alfred se había puesto en la muñeca un lazo amarillo, otros incluso decían que llevaba la bandera de España. Ni lo uno, ni lo otro. Él mismo explicó en una entrevista previa a Eurovisión que es un amuleto que llevaría a Lisboa. Es un lazo naranja que ya ha lucido durante ‘Operación Triunfo’.

No. La pulsera de @Alfred_ot2017 en Eurovisión no era ni amarilla ni de la bandera de España… Os lo mostramos

🧐👇 pic.twitter.com/EfIMp2QDaT — MALDITO BULO (@malditobulo) May 13, 2018

JIMMY JUMP Y SU “PUIGDEMONT FREEDOM”

Igualmente se propagó el bulo sobre que el espontáneo que interrumpió la canción de Reino Unido era Jimmy Jump. No en vano, este catalán ya apareció una vez en escena en este mismo festival. Fue en la edición de 2010, cuando se coló durante la actuación española de Daniel Diges.

También se comentó que tras coger el micrófono de la cantante inglesa gritó “Puigdemont freedom”. Sin embargo, no es Jimmy Jump, sino un hombre que se hace llamar ‘Dr ACactivism’. Y lo que gritó fue “Nazis of the UK media, we demand freedom” (Nazis de los medios de Reino Unido, reclamamos libertad”.