La CEO de Pepsi Co, Indra Nooyi, ha confesado que la marca está preparando snacks dirigidos a un único público: las mujeres. En una entrevista, anunció que la compañía -que incluye marcas como Lay’s, Cheetos, Doritos y Fritos– está trabajando en un nuevo diseño de envoltorio acorde con los hábitos de comer de las mujeres.

“Cuando los jóvenes comen patatas chip se chupan los dedos con gran alegría, y cuando llegan el fondo de la bolsa vierten las migas en su boca porque no quieren perder ese sabor”, explicó Nooyi. Y remató:”A las mujeres les encantaría hacer lo mismo, pero no lo hacen”. Según ella, el motivo es que “no les gusta masticar haciendo ruido en público, no se chupan los dedos generosamente y no les gusta verter las migas en la boca”.

EVITAR QUE MANCHEN Y HAGAN RUIDO

La directora ejecutiva de Pepsi, según publica ‘La Vanguardia’, detalló que la compañía está preparando el lanzamiento de snacks diseñados y empaquetados pensando en la mujer. Para ello, la firma consideró, entre otros factores, reducir el tamaño de los envoltorios de sus productos para que puedan ser portados en un bolso, si pueden ser consumidos en lugares determinados -como el coche- y hasta el color.

El objetivo de la firma es evitar que sus productos manchen con abundancia los dedos de las consumidoras. Además, los snacks para mujeres ofrecerán un sabor más “completo” -incluso si no se comen las últimas migas- y serán menos crujientes para evitar hacer ruido al comerlos.

Como no podía ser de otra manera, este anuncio ha indignado a muchos y así lo están mostrando en las redes sociales.

Mira que siempre he estado en contra de la pena de muerte, pero hay gente que te empuja a replantearte tu postura. — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) February 2, 2018

Menos mal. Ya estaba harta de comer como una persona. Por fin puedo comer discriminada! https://t.co/IlX2cDYjqJ — ana morgade (@ana_morgade) February 3, 2018

Yo ya como se manera muy femenina. Como lo que me sale del coño. — Maria Guerin (@MariaGuerin) February 2, 2018

Toda la vida sufriendo mientras comía este tipo de snacks… ¡por fin podré comérmelos como el patriarcado manda! https://t.co/bpKriH0urk — Margaux (@_coupdetheatre) February 3, 2018

No solo como patatas fritas a puñados, me chupo los dedos y relamo la bolsa (incluso en público) sino que rebaño el sofá en busca de migas. Y soy muy femenina. — Montse Vi So (@Montse_Vi_So) February 3, 2018

Según #Pepsi, somos tan finas que no comemos patatas fritas en público. Y por eso van a crear una línea exclusiva para tal fin. 😞 Sólo les ha faltado decir que incluyen cubiertos para que no nos manchemos. Y el colmo es que lo dice una mujer. 😠 https://t.co/qHPnwBV5ET — Silvia Zaragoza (@Silvia_2291) February 3, 2018

Pues no será muy femenino, pero yo personalmente les metería los snacks por su machista culo. https://t.co/Lru2yGR94M — Zuriñe (@Zurine3) February 2, 2018

Pues yo voy a seguir comiendo snacks, haciendo ruido, chupándome los dedos y hasta comiéndome las migas que se me caigan. Eso sí, de marca Pepsi ni una más. — FemNefelibata (@Femnefelibata) February 2, 2018