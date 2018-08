Una guardería de Indonesia ha tenido que pedir perdón después de que el vídeo de sus niños desfilando como yihadistas se hiciera viral. Más de una decena de los pequeños alumnos de este centro infantil salían con un disfraz de yihadista en la celebración del Día de la Independencia del país.

Con un niqb negro, -el velo que cubre la totalidad de la cara de las mujeres salvo por una abertura en los ojos-, y portando rifles hechos de cartón, los niños desfilaban vestidos de yihadistas. El vídeo, grabado el pasado sábado, se ha hecho viral esta semana gracias a las redes sociales.

Los organizadores del evento y los responsables de la guardería han tenido ya que pedir perdón. Aseguran, además, que no estaban tratando de “inculcar la violencia” en los niños. Sino que intentaban hacer “referencia ala lucha del profeta por aumentar la fe y la devoción a Alá”.

El desfile se producía en la ciudad de Probolinggo. El comandante militar de la misma también se disculpaba tras la polémica generada. “No hay el más mínimo radicalismo”, decía. Algo que pocos se creen en vista de las imágenes.

Sin embargo, el propio presidente del Parlamento de Indonesia asegura que se trata de un “espectáculo inapropiado”. “Ordenar a los niños que vistan trajes con velo negro y porten réplicas de armas no les da una buena percepción. Un tratamiento así podría dañar las ideas de los niños”, ha dicho.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5

— Yenni Kwok (@yennikwok) August 18, 2018