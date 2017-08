Justo cuando Apple redobla los esfuerzos por evitar las filtraciones sobre futuros productos, un despiste de la compañía ha revelado detalles de cómo será el próximo terminal, que aún no se sabe si se llamará iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition…

El descuido parece confirmar al menos dos de los rumores más interesantes del nuevo teléfono. El nuevo iPhone tendrá un diseño sin marcos, exceptuando una pequeña zona en la parte superior del teléfono donde se colocará la cámara frontal y varios sensores, y utilizará un nuevo sistema de reconocimiento facial que será capaz de identificar al usuario desde varios ángulos incluso a oscuras gracias al uso de luz infrarroja.

Referencias a estos dos detalles aparecen en el código del sistema operativo del futuro HomePod, el altavoz inteligente que Apple lanzará a finales de año, y han sido descubiertos por Steve Troughton-Smith, un conocido desarrollador que en años anteriores ha desvelado secretos de futuros iPhones hurgando en el código de las diferentes versiones de iOS.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017