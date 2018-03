El Parlamento británico ha enviado esta citación a Mark Zuckerberg a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. La firma recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump.

“Después del material publicado en los últimos días, el Comité desea solicitar su presencia para prestar testimonio oral”, escribe el presidente del comité parlamentario, Damian Collins, en la carta remitida a Zuckerberg.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también ha pedido al fundador de Facebook su comparecencia ante los europarlamentarios.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.

— Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018