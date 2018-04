Alek Minassian, de 25 años, ha sido identificado este lunes como el autor del atropello de más de una veintena de personas en Toronto, en Canadá, según ha informado la cadena de televisión local CBC News.

Minassian, que se encuentra bajo custodia, es un estudiante de la universidad Seneca de Toronto, procedente de Richmond Hill, en Ontario, según la cadena de televisión.

El número de víctimas mortales como consecuencia del atropello ha ascendido a diez personas y otras 15 han resultado heridas.

La Policía canadiense ha confirmado que aún se desconoce el motivo del ataque y ha afirmado que no tenía “nada en sus archivos” sobre el sospechoso. Además ha asegurado que Minassian no está involucrado en ningún grupo terrorista y que no presenta una amenaza mayor para la seguridad nacional.

The correct spelling of the arrested male in the Yonge And Finch incident is Alek Minassian, 25 of Richmond Hill. ^sm

— Toronto Police (@TorontoPolice) April 24, 2018