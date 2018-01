El actor Juan Diego ha tenido que emitir un comunicado en el que desmiente que sea el autor de una carta firmada supuestamente por él y en la que se confiesa a favor de la independencia de Cataluña.

COMUNICADO OFICIAL del actor JUAN DIEGO desmintiendo la autoría de una carta, supuestamente escrita por, él a propósito del independentismo catalán. ¡Se ruega difusión!. ¡Gracias! pic.twitter.com/ovXvb1grXi — Paloma Juanes (@palomajuanes) January 23, 2018

Esta carta se publicó en ‘La Vanguardia’ en octubre de 2013. El texto estaba firmado por un hombre llamado Juan Diego, que nada tiene que ver, sin embargo, con el conocido intérprete. En el mismo, el autor explicaba que, “como madrileño”, ha llegado a la conclusión de que es “independentista catalán”.

También criticaba que el Gobierno español se haya negado a negociar con el catalán. “No a todo, a sentarse a hablar, a una mejora de financiación, a una redistribución mejor de la solidaridad y ahora a una consulta. No soy catalán, soy madrileño, y me entristece decir que les entiendo, que para seguir así, es mejor que sigan solos. Yo tampoco quiero estar donde no se me aprecia”, añadía.

Desde entonces, y especialmente en los últimos meses, algunos han atribuido esa misiva al actor Juan Diego y la han viralizado en las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, con críticas y alabanzas al intérprete por su opinión.

Independentista.Como madrileño he llegado a la conclusión de que soy independentista catalán. No entiendo al Gobierno… Publié par 3,5 milions de veus per la independència de Catalunya sur mercredi 10 septembre 2014

“PROFUNDAMENTE DOLIDO”

En el comunicado de Juan Diego en el que desmiente la autoría de esa misiva, señala que, “como es de sobra conocido”, él no es de Madrid, sino de Bormujos (Sevilla). Además, dice sentirse “profundamente dolido” por la “utilización que determinados medios” han hecho de su nombre en el proceso independentista catalán.

“Espero que este comunicado sirva para aclarar y dar por terminada esta confusión que se ha alargado en el tiempo y se respeten a partir de ahora mi nombre y mi imagen”, señala.

Éste no es el primer caso de un rostro conocido que se ha visto envuelto en una situación similar con el asunto catalán como telón de fondo A otros famosos como Isabel Coixet, Julia Otero o Lola Herrera también les han atribuido opiniones falsas sobre el proceso independentista catalán.