La viñeta de ‘El Roto’ que publica este miércoles ‘El País’ ha puesto en pie de guerra al independentismo. En ella aparecen dos hombres con una barretina -gorro típico catalán- sosteniendo un gran lazo amarillo, el símbolo utilizado para pedir la la liberación de los dirigentes separatistas presos. El dibujo se completa con la leyenda “Los lazos son para cazar a los que no los llevan”.

La ilustración ha provocado una oleada de críticas e insultos hacia el caricaturista de ‘El País’ en las redes sociales por parte de independentistas. Uno de los que la ha comentado ha sido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

“El unionismo no soporta los lazos amarillos porque les recuerda la aluminosis terminal de su Estado. Afortunado ‘El Roto’ que puede bromear sin miedo del sufrimiento de personas inocentes y de sus familias; si no acabaría ante la Audiencia Nacional acusado de terrorismo”, ha indicado.

L'unionisme no suporta els llaços grocs 🎗 perquè els recorda l'aluminosi terminal del seu Estat. Afortunat el Roto que pot fer broma sense por del patiment de persones innocents i les seves famílies; si no acabaria davant l'Audiència Nacional acusat de terrorisme. pic.twitter.com/oTpH2YAE9V

Por su parte, Antonio Baños, el que fuera líder de la CUP, ha escrito: “Vuelve la hijoputez del catalanófobo paranoide de ‘El Roto’. Su mera existencia es motivo de independencia”.

Mientras, el actor Toni Albà, ha indicado: “Las medusas han sobrevivido 500 millones de años sin cerebro… Ánimos, El Roto: si ellas lo lograron, tú puedes”.

“Los presos políticos preventivos llevan 6 meses a 600 km de sus familias. Y a este desgraciado sólo se le ocurre esto. ¡Mal viento se te lleve, miserable!”, ha comentado el presentador de TV3 Toni Soler.

Mientras, la también presentadora de TV3 Empar Moliner ha considerado que “hablando de ‘caza’, inventándose esta terrible mentira que lo cambia todo (los lazos reclaman libertad para gente encarcelada) demuestran que se sienten culpables. Tienen que decir que ‘cazamos’. Si no, ¿qué dirían? ¿Que hay gente en la cárcel por un referéndum ilegal?”.

Parlant de "caça", inventant-se aquesta terrible mentida que ho capgira tot (els llaços reclamen llibertat per gent empresonada) demostren que se senten culpables. Han de dir que "cacem". Si no, què dirien? Que hi ha gent a la presó per un referèndumm il·legal? https://t.co/kuijABQtHg

— Empar Moliner (@emparmoliner) June 13, 2018