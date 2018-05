Madrid, como otras ciudades de España, ha amanecido este viernes pasado por agua. Una gran tormenta eléctrica que también ha descargado gran cantidad de lluvia ha sido la protagonista durante buena parte de la madrugada y de la mañana.

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha atendido entre las doce de la noche y las siete de esta mañana un total de 129 casos relacionados con la tormenta, 79 de los cuales estaban relacionados con inundaciones.

La mayor parte de las incidencias se han registrado en la zona sur de la región, especialmente en Fuenlabrada, Alcorcón, Humanes, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco.

Asimismo, el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha tenido que realizar 20 salidas relacionadas con la lluvia. Además, en las carreteras madrileñas ha habido más de 100 kilómetros de atascos en la hora punta de este viernes.

Los relámpagos, truenos y granizo han dejado escenas apocalípticas. En las redes sociales, el hashtag #tormenta se ha convertido en trending topic y multitud de usuarios han dejado sus comentarios e imágenes.

