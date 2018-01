Rajoy para rato: quiere volver a ser candidato

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que, “a fecha de hoy”, su voluntad es repetir como candidato del PP en las próximas elecciones generales y ha añadido que lo intentará porque, a su juicio, cree que se camina en la “buena dirección”.

En una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, Rajoy ha dicho que hay que ver cómo van evolucionando los acontecimientos pero ha insistido en que lo intentará, en un momento en que algunos cargos del PP han puesto en privado sobre la mesa ese debate sobre la renovación en el PP tras el revés electoral del partido en las pasadas elecciones catalanas.

“En la medida en que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir de candidato. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección”, ha manifestado.

CATALUÑA

Por otra parte, ha asegurado que “hará todo lo posible” para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que “respetar siempre los procedimientos y las formas”.

“El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155″, ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que “no puede tomar” como “todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y “por suerte” España es “una democracia con división de poderes”.

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno ha señalado que es “bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades”. “Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias“, ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España “será detenido”.

El artículo 155 ha restituido la legalidad en Cataluña. Cesamos al gobierno autonómico que se situó en la ilegalidad; convocamos elecciones y logramos un consenso nacional en defensa de la ley, la unidad, la soberanía y los derechos de todos los españoles. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/x61Neezmp1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) January 24, 2018

Es momento de recuperar la normalidad institucional, económica y social en Cataluña. El Gobierno de España seguirá centrado en resolver los problemas reales y favorecer el crecimiento y el bienestar. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/xksmLfReuK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) January 24, 2018

ELECCIONES CATALANAS Y TABARNIA

Respecto a las elecciones catalanas del 21-D, ha reconocido que no fueron como esperaba: “Como presidente del Gobierno que soy, mi objetivo es que los partidos independentistas no tuvieran mayoría absoluta. El resultado no fue para mí una buena noticia, pero tuvieron menos votos y escaños que la situación anterior. Se iniciaba un camino en buena dirección. Los resultados de mi partido no me agradaron, fueron muy malos”.

Rajoy también se ha referido a Tabarnia: “Yo comprendo que haya gente que se enfade y aparezcan estas iniciativas, pero yo soy el presidente y tengo que intentar solucionar las cosas con arreglo a las leyes. Cuando la gente se enfada ocurren esas cosas. Eso del derecho a decidir, si empezamos a acortárselo al pueblo español se lo dejamos a una sola persona”.

CORRUPCIÓN Y PRESUPUESTOS

Cuando se le ha preguntado si hubo financiación ilegal en el PP, ha asegurado: “No sé si hubo financiación irregular, a nosotros nunca nos lo han dicho”. “Yo no sabía de todo eso, y estaré a lo que digan los tribunales. Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho, y las personas que están en los tribunales ya no están en el partido”, ha recordado.

Rajoy ha desvelado que su socio “preferente”, Ciudadanos, no le ha dicho en ningún momento que su apoyo a los Presupuestos dependerá de la dimisión de Pilar Barreiro, investigada: “No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos, pero nadie de este partido me ha señalado eso”.

Precisamente, sobre los Presupuestos de 2018, que aún no se han aprobado, el presidente del Gobierno ha garantizado que habrá nuevas cuentas públicas, y ha asegurado que el Ejecutivo “no está haciendo ningún plan B”. “Usted no se preocupe, que habrá Presupuestos”, ha asegurado.

Las personas que están ante los Tribunales ya no forman parte del @PPopular, respetamos el pronunciamiento de la Justicia. Seguiremos luchando contra la corrupción y haremos todo lo posible para que no vuelva a repetirse. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/yT6fucOM11 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) January 24, 2018

Confío en la aprobación de los #PGE2018, son importantes para reforzar la confianza en una España en auge. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/cASe8PTWqA — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) January 24, 2018