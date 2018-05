Un rumor resonó con fuerza en la tarde del martes en Twitter. Rosa Díez será candidata del PP en las próximas elecciones europeas. El hashtag #RosaDiezBienvenidaAlPP se convirtió en trending topic en esta red social con cientos de mensajes destacando el nuevo cambio de partido de la expolítica, que estuvo muchos años en el PSOE antes de fundar UPyD, formación que lideró hasta 2015.

El bulo tomó forma después de un tuit sobre el recién investido presidente de la Generalitat, Quim Torra. “Propongo que traduzcan los artículos y escritos de Torra a todos los idiomas de los paises europeos y se remitan a las cancillerías y gobiernos junto con un ejemplar de ‘Mein Kampf’, el primer libro escrito por Adolf Hitler. A ver si se les quitan las ganas de tomarse esto en broma”, señaló Rosa Díez.

El comentario de la exlíder de UPyD tuvo una enorme repercusión y, sin detallarse cuál era el origen de la información, se comenzó a especular con su salto al PP. Ella no lo desmintió directamente, pero sí a través de retuits en los que se acusaba a Ciudadanos de estar detrás de ese hashtag.

“¿Que cómo se hace viral un bulo como # RosaDiezBienvenidaAlPP? Con la mano de obra barata que tienen los partidos políticos a su servicio, y la que le da igual 8 que 80, la verdad, la posverdad o la preverdad. Un poco rancio y cutre todo”, “Me han pasado este mensaje. Me da mucha tristeza ver que grupos políticos y personas con las que puedo empatizar se dedican a enredar con bulos o noticias no contrastadas. Pediría en la medida que fuera posible pensasen más en nuestro país que en sus pequeñas cuotas de poder”, fueron dos de los mensajes que retuiteó Rosa Díez.

“Vergüenza da comprobar cómo desde cuentas de Ciudadanos han lanzado este hashtag # RosaDiezBienvenidaAlPP falso a las 18:00 y a esta hora están borrándolos ¿Qué tal si se dedicaran a hacer política en lugar de hacer el ridículo?”, “Acabo de enterarme que el hashtag # RosaDiezBienvenidaAlPP ha sido puesto en marcha por los ciberactivistas de Ciudadanos que se hacen llamar patrulla naranja. Qué gran nivel. Estos de Ciudadanos nos llevan de cabeza al guano”, fueron otros de los comentarios que compartió la expolítica.

