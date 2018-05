Willy Toledo pone verde a la “parejita feliz” de Podemos por su “chaletaco”

Willy Toledo también ha querido dar su opinión sobre el tema del momento: el chalé de 600.000 euros que se han comprado Pablo Iglesias e Irene Montero. Y lo ha hecho a través de varios comentarios en su muro de Facebook, donde se muestra muy crítico con el secretario general de Podemos y la portavoz parlamentaria.

“Pues parece ser que la señora Montero y el Señor Iglesias se acaban de comprar un chalé por 600.000 pavos del ala. Y a mi me parece estupendísimo. Lo único, esta cosita”, comienza escribiendo Willy Toledo, que adjunta el tuit en el que el líder de Podemos reprochaba en 2012 al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, la compra de una vivienda por ese mismo precio.

El actor continúa con un mensaje a los simpatizantes de Podemos que apoyan incondicionalmente a Pablo Iglesias: “Luego os quejáis de los pobres que votan al PP, pero sois igualitos a ellos. Da exactamente igual lo que diga o haga el amado líder: lo vuestro es una cuestión de fe. Tal vez pase que esperáis que algún día vosotros también podáis acceder a una choza de lujo y, tal vez, con un poco de suerte, la parejita os invite de tarde en tarde a tomar un té con pastitas junto a su piscina. Como les pasa a los pobres que votan al PP. Ánimo, que nunca se sabe. Hala, que os aproveche”.

“Si yo fuera los viejitos de Pablo Iglesias, ya me estaba contratando un par de guardaespaldas albanokosovares con bazoka y a un tipo que pruebe antes todas mis comidas, que hay mucho fundamentalista podemita zumbao suelto por ahí dispuesto a todo por el Amado Lídl“, comenta sobre la herencia de los padres de ambos a la pareja.

Y sigue criticando Willy Toledo: “Melanie y Antonio también pillaron chaletaco güeno pa huir de los paparazzi. Pero no pasa nada, miren como Antonio ha vuelto a su barrio obrero de Málaga sin problema ninguno. Seguro que, cuando se pase la fiebre mediática que despiertan hoy (lógica, por otra parte, pues la feliz parejita deslumbra a propios y extraños), el otro vuelve al piso de su abuela en Vallekas. Dadle 8/10 añitos, y veréis. Ahora, de momento, lo que van a hacer es pisar calle y respirar pueblo en el día a día pues no me cabe ninguna duda de que su jardinero peruano y su limpiadora-cocinera-canguro filipina les sabrán transmitir el sufrimiento de las humilladas a las que ellos representan“.

“Y ESTOS ERAN LOS MÁS LISTOS…”

“Una pareja de políticos que es investigada por el poder y sus medios hasta por la marca de sus calcetines para ver de qué manera puede destruirlos, y que se han hartado de repetir que los políticos no pueden aislarse en sus chaletes y sus urbanizaciones de aquellos a quienes dicen representar, van y se pillan el keli de Ángela Chaning en una urbanización. Y estos eran los más listos de entre los más listos. Que Kropotkin se apiade de nosotros, porque lo vamos a necesitar“, indica.

Por último, Willy Toledo vuelve a referirse a los que defienden a la pareja: “Esa gente que lleva años defendiendo y confiando en Pablo Iglesias e Irene Montero, sordos y ciegos ante sus palabras y sus acciones, ante las interminables señales que mostraban claramente de qué manera iba a terminar todo, y que sigue defendiendo el asunto del chalé sin darse ni puñetera cuenta de que, lo que acaban de hacer sus líderes, es un torpedo nuclear en la línea de flotación del partido que dirigen que los hará perder cientos de miles de votos. Y todo por su propio beneficio y “bienestar” personal. Pero ellos siguen sordos y ciegos. Os merecéis lo que os toque. El problema es que el resto vamos a pagar lo mismo por vuestra infinita estupidez y analfabetismo político. Y lo vamos a pagar muy caro. Yo ya no sé donde meterme·.

Pues parece ser que la señora Montero y el Señor Iglesias se acaban de comprar un chalé por 600.000 pavos del ala.Y a mi me parece estupendísimo.Lo único, esta cosita: Publiée par Guillermo Toledo sur mercredi 16 mai 2018

– Montero e Iglesias se han comprado un chaletaco de 600.000 pavos- Has perdido la cabeza dando curso a un bulo de… Publiée par Guillermo Toledo sur jeudi 17 mai 2018

Si yo fuera los viejitos de Pablo Iglesias, ya me estaba contratando un par de guardaespaldas albanokosovares con bazoka… Publiée par Guillermo Toledo sur jeudi 17 mai 2018

Melanie y Antonio también pillaron chaletaco güeno pa huir de los paparazzi.Pero no pasa nada, miren como Antonio ha… Publiée par Guillermo Toledo sur jeudi 17 mai 2018

¿Cuánto ha pasado, un año?¿Dos años?Dadle 10, y veréis qué bien y qué chupi y qué de corazones y qué de gatetes y qué de todo. Publiée par Guillermo Toledo sur jeudi 17 mai 2018

Una pareja de políticos que es investigada por el poder y sus medios hasta por la marca de sus calcetines para ver de… Publiée par Guillermo Toledo sur jeudi 17 mai 2018