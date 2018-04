Más de 1.500 firmas han pedido, en sólo unas horas, que Maluma no actúe en Palencia. El cantante colombiano tiene previsto un concierto para el 4 de septiembre, como parte de las fiestas de San Antonlín. Con unas letras machistas que, en ocasiones, rozan incluso la misoginia, el cantante no es bien recibido por gran parte de los palentinos.

Por eso, una campaña ‘online’ en Change.org pide al Ayuntamiento que cancele el concierto. Una actuación que costará hasta 300.000 euros, de los cuales 30.000 euros saldrán de las arcas municipales.

“Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa”, explica en la propuesta la creadora, Carlota Lera.

En Twitter, también ha logrado el apoyo rápido de muchos palentinos, que no quieren a Maluma en su ciudad. Sin embargo, parece que el Ayuntamiento no tiene previsto cancelar la actuación del cantante de reggeatón más exitoso del mundo en la actualidad.

Eso sí, también ha habido quien ha salido en defensa del cantante, asegurando que a quien no le guste, que no vaya.

De nuevo las feminazis al ataque, a mí no me gusta y no lo escucho, pero ya esto va de imposición y dictadura de estas vacas locas y rabiosas. Miles de firmas piden cancelar el concierto de Maluma en las fiestas de Palencia https://t.co/c8qC1VNBYQ vía @20m

