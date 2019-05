El próximo 7 de septiembre. Ese el día elegido por Albert Rivera y Malú para hacer su presentación oficial como pareja. Es la fecha en la que Melendi y su novia, Julia Nakamatsu, se darán el ‘sí, quiero’ en El Escorial (Madrid). Una boda a la que está invitada la cantante, quien habría confirmado su asistencia junto al líder de Ciudadanos.

Según publica este miércoles la revista ‘Semana’, Malú habría confirmado a Melendi, gran amigo suyo, su presencia en la boda. Y no lo hará sola, sino junto a su pareja, Albert Rivera. Ambos mantienen una relación desde el pasado mes de diciembre. Pero de momento ni hay fotos juntos ni se han dejado ver. Tampoco han confirmado de viva voz su romance, aunque el líder de Ciudadanos sí lo ha dejado caer en un par de ocasiones.

Si la pareja no da otra sorpresa antes, esa sería la fecha en la que Rivera y Malú podrían aparecer juntos por primera vez. La boda de Melendi sería así el primer acto social al que acudan. Aunque podría no existir ninguna foto de ese momento. Y es que dado el secretismo con el que están llevando su relación, podrían optar por no dejarse ver juntos.

Después de las elecciones

Tras conocerse el noviazgo entre ambos, muchos son los rumores que se han desatado al respecto. Algunos aseguraban que estaban esperando a que pasaran las elecciones generales para presentarse como pareja.

Otros aseguran que no será ya hasta después de los comicios del 26 de mayo cuando se dejen captar en algún momento, confirmando así su romance. Pese a todo, Rivera y Malú aún no han dado un paso al frente y, parece, seguirá siendo así por el momento.