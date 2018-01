El próximo 25 de marzo, Australia acoge la primera carrera del Mundial de Fórmula 1. Y por primera vez en años, no habrá azafatas en la salida de parrilla. Los nuevos dueños de la competición han decidido eliminar esta figura porque están “claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales”.

“Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento básico de la F-1 durante décadas, creemos que esta costumbre no encaja con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la F-1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo”, ha dicho el director comercial de operaciones, Sean Bratches.

A pesar de que muchos creyeran que la decisión iba a recibir el aplauso generalizado, lo cierto es que muchos se han quejado en Twitter de esta medida. La red social se divide casi por completo entre quienes creen que podrían haber tomado otras decisiones. Entre ellas, por ejemplo, contratar también a hombres, a fin de dar igualdad.

Otros argumentan que las chicas son modelos y que seguramente no están muy contentas con haber perdido el trabajo.

un sueño menos por cumplir ser azafata de "La Fórmula 1"… pero es que las obligaban? no eran pagados por ello? ahora pondrás chicos… no nos estamos pasando un poco con lo políticamente correcto?¿ pic.twitter.com/nbtj59rlSl

¿Por qué simplemente no se usan azafatas y azafatos en la fórmula 1? Problema solucionado #SoloEsUnaIdea

Suprimiendo las Grid Girls y Pin Ups en la Fórmula 1 lo único que han conseguido es liquidar contratos, no descosificar. Me hago el-progre-guay-y-cuando-salgo-del-circuito-soy-un-borracho-putero, pero vamos a hacer "gestos" a ver si parezco otra cosa. Joder.

Pese a ello, muchos han aplaudido la medida, asegurando que por fin se quita uno de los machismos más extendidos. Tras otros deportes como el ciclismo, la Fórmula 1 se suma a eliminar un trabajo que cosifica a la mujer.

Me parece como mínimo una decisión VALIENTE (y fiel a un deporte de vanguardia). pic.twitter.com/RM5HBJS1iS

Leo los comentarios sobre las grid girls, diciendo que están matando a la Formula 1 poco a poco me pregunto ¿Y acaso ellas compiten? No ¿Verdad? Veo al machismo tratando de sobrevivir bajo el agua. SE ACABÓ SU TIEMPO. Acepten que no pueden seguir tratando a las mujeres así.

— Valentina Toledo (@Valenmafi) January 31, 2018