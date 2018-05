Risto Mejide fue de nuevo uno de los grandes protagonistas de la emisión de ‘Factor X’. El programa arrancaba la fase de ‘Las Sillas’ tras haber cerrado el casting. Todos los aspirantes, divididos en grupos, tenían que volver a pasar por el escenario. Cada uno de los jueces tendría que conformar su equipo, con cinco componentes. Y Risto fue el primero. Aunque el momento de más tensión lo vivió con Xavi, aspirante de Montesinos.

A él le denominó como el Leiva de AliExpress. Pero también tiene en su ‘poder’ a la gran favorita de ‘Factor X’ y logró cerrar su equipo.

Risto fue el jurado elegido para capitanear a las chicas. Mejide fue viendo a sus aspirantes y otorgando sillas y quitándolas según el talento. Al final de sus audiciones, Risto cerraba su equipo con Poupie, Fusa Nocta, Daniela Di Costas, Lara García y Elena Farga, que es ya la gran favorita.

Tras triunfar en su casting, se posiciona como la mejor candidata a ganar al poner en pie al público con su versión de ‘Zombi’, de The Cranberries. La joven, que se quedó a las puertas de ‘OT’ al no superar la fase final del casting, arrasa ahora.

Solo espero que Elena Farga se quede en una silla hasta la final. #FactorX6 — mar (@homoforhaught) May 16, 2018

Realmente la única que tengo claro que quiero que pase es Elena Farga que me flipó desde el segundo 1, las demás ya voy viendo, a ver… #FactorX6 — Alai (@alai_57) May 16, 2018

Like aquí si crees que Elena Farga puede ser la ganadora de este año en Factor X España, a ver cuántos somos #FactorX6 — Ana Wuor★ (@AnaWarOfisial) May 16, 2018

Elena Farga va a ganar esto, verdad??

Decidme que si.

Sus discos están también en mi lista de discos que quiero comprar.

Que maravilla de voz😍

#FactorX6 — Manuela💛💙 (@SrtaManuelafr) May 16, 2018

Solo espero que el unico momento en el que @Elena_Farga tenga que levantarse sea para coger su premio y marcharse como reina que es #FactorX6 — Ana Wuor★ (@AnaWarOfisial) May 16, 2018

Fernando Montesinos fue el segundo juez en ver a sus aspirantes. Encargado del equipo de los adultos, cerró su grupo con Gema, Xavi Aparici, Pedro Giménez, el trovador Óscar y Enrique Ramil, que ya participó en ‘OT 2011’.

Hasta Risto lamentó no haber estado en ‘OT’ aquel año “para que fueras mi favorito”. Pero los halagos del jurado dieron paso al momento de mayor tensión. Fue con Xavi, aspirante de Montesinos que finalmente obtuvo su silla. Risto le acusó de ser un “Leiva de AliExpress”. “Y encima tu actitud cuando se te dice me confirma que no mereces estar en ‘Factor X'”, le dijo. Y es que Xavi le replicó que seguro no había escuchado mucho a Leiva si hacía esa comparación entre ambos.

#FactorX6 que se parece a Leiva, sí, que la reacción de Risto era innecesaria, pues también — Flori Stan 🇨🇿 (@marrrrrcccccccc) May 16, 2018

Pero a ver: ¿Xavier copia a Leiva pero a Pedro no le dice nada de Antonio Orozco? Risto Mejide sobra aquí #FactorX6 — Fon (@fon_lost) May 16, 2018

Risto se quiere quitar contrincantes buenos por eso critica que se parece a Leiva #factorx6 — Angela GD Potty (@Yentlpott) May 16, 2018

Audiencia

Con todo ello, ‘Factor X’ volvió a liderar la noche. El programa no tiene rival alguno y sigue dominando. Esta vez lo hizo ante la película ‘Harry y Meghan: un romance real’, que gustó en Twitter pero no obtuvo el respaldo de la audiencia.