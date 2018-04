Tras el éxito viral de ‘Cómeme el dónut’, ‘Factor X’ regresaba a Telecinco con una nueva ración de frikis. Pese a que por delante del jurado pasa mucho talento, lo cierto es que las actuaciones más extrañas son las que más repercusión tienen en las redes sociales. Y en esta segunda entrega ha habido varias.

Entre ellas, la del rapero Juanchotutata. Su nombre real es Juan Diego. Natural de El Salvador, a sus 24 años quería demostrar su talento (y su falta de humildad). Pero terminó espantando a Laura Pausini. “El rapero que más me gusta soy yo”, dijo nada más aterrizar en ‘Factor X’.

El título de su canción ya adelantaba la frikada a la que iban a enfrentarse los espectadores del programa: ‘Pan con nutella’. Sin fondo musical, sólo con su voz, el aspirante se puso a rapear. Lo hizo con una letra absurda e inconexa, que entremezclaba drogas, comida y mujeres. Sin demasiada rima, más allá de las previsibles, firmó una de las peores actuaciones que seguramente se vean en ‘Factor X’.

“Juanchotutata, has metido la pata, es un no puro y duro”, le decía Fernando Montesinos, muy enfadado con las referencias del rapero al pecho de Laura Pausini. La italiana fue muy dura con él y aseguró sentirse avergonzada por la letra. El rapero se marchó enfadado y cargando contra el jurado.

"Yo no como paella, me la como a ella. Tortilla patatas, Juanchotutata, se fuma los petas, come croquetas y su novia tiene unas grandes tetas…" 😳 #FactorX2 ❌ pic.twitter.com/HM8vrRpjYI — FremantleMedia España (@FremantleESP) April 18, 2018

Drags Las Supremas

Al contrario que el anterior, Las Supremas arrasaron en redes sociales. Y es que aunque cantar, no cantaban bien, el humor hacía de estas drags queens dos de las favoritas. Con grandes pelucas, muy extravagantes y con canción propia, hacían reír al jurado y a la audiencia carcajadas.

Con el tema ‘No lo sabe ni Spock’, causaban sensación. Tanto es así que el jurado de ‘Factor X’ les felicitaba por su actuación. Sin embargo, rápido les bajaban de la nube. Y es que ambas desafinaban. “Os veo antes en un convento que afinando”, les decía Risto. Afrodita y Decadencia se convertían en grandes protagonistas en redes pese a que no superaban esta fase del casting.

¡Adorooooooooooo! 😂😂😂 "Sois como Claudia Schiffer y Alaska después de estar 7 días sin dormir", asegura @XaviMartinez de @Las_Supremas #FactorX2 ❌ pic.twitter.com/uqtrq9V8Af — FremantleMedia España (@FremantleESP) April 18, 2018

No lo sabe ni Spok 🖖 Las Supremas este año en el orgullo de Madrid 🌈 #FactorX2 pic.twitter.com/dsoFQmOODn — Rodrigo Roch (@RodryMad) April 18, 2018

Humillación

Mientras las actuaciones más frikis hacían al menos gracia, la de Jairo ha desatado la ira de Risto Mejide. Como en sus mejores tiempos, el jurado sacaba lo peor de sí para humillar al concursante, que no tenía su mejor noche. Algo que, además, provocaba una gran bronca con su compañero Montesinos.

La actuación era catastrófica pero Laura Pausini preguntaba si era la primera vez que cantaba en un concurso. Risto, por su parte, se levantaba con un vaso de agua. “Es muy fácil, el vaso eres tú y el agua es el talento, ¿lo ves?”, le decía, para tirar el agua al suelo y darle el vaso.

“Esto que has hecho me parece demasiado humillante, me da la sensación de que hay que mantener una serie de umbrales”, le decía Montesinos a Risto, que contestaba. “En primer lugar te aconsejo que no me vuelvas a valorar a mí, estamos aquí para valorarlos a ellos y, en segundo lugar, solo le he puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de suceder”, decía el jurado.

Sin embargo, aunque todos dijeron que no, Montesinos, Xavi Martínez y Pausini no compartían las formas de Risto.

Jairo vive en sus propias carnes a @RistoMejide, que le tira un vaso de agua después de terminar de cantar en #FactorX2❌ pic.twitter.com/yFJKnKNyxZ — Factor X 🇪🇸 Fans (@FactorXEspana) April 18, 2018

📹 #FactorX2 La actuación de Jairo provoca el enfrentamiento de @Fernamontesinos y @ristomejide : "Lo que ha hecho es demasiado humillante" pic.twitter.com/Acl9lJFTek — Factor X (@FactorXTV) April 18, 2018

A pesar de la nueva ración de frikis, ‘Factor X’ tuvo también grandísimas actuaciones. Entre ellas, las de Inés, sobrina del actor Roberto Álamo, que emocionó hasta la lágrima a Laura Pausini. También las de Xcese, el rap feminista de ‘Fusa Nocta’, la de Gema o la de Pol, que enamoró a todo el mundo cantando en francés.